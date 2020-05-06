國內研發新冠疫苗 臨床試驗需要國際合作是關卡

國光生物科技公司今天宣布其開發新冠肺炎候選疫苗，注射新冠疫苗的小鼠血清抗體反應優異，可引發高力價中和抗體。醫界人士表示，台灣沒有新冠肺炎大流行、缺乏試驗對象，因此疫苗研發路上最困難的將是臨床試驗，勢必需要尋求國際合作，而政府在法規上給予的彈性與支持，也是影響上市時程的關鍵。

台大醫學院實驗室數據顯示，血清稀釋倍數為1比320倍至1比640倍時，病毒抑制率均接近百分百。血清稀釋倍數為1比1280倍時，病毒抑制率逾九成；血清稀釋倍數為1比2560倍時，病毒抑制率可達七成左右。

台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎表示，上述試驗數據顯示候選疫苗確實有抑制病毒的作用，不過若要評估其成果，還須同時看它可以抑制多少病毒量，動物與人類接種後是否會出現生病或死亡這類不良反應，以及國內是否有能力大量生產等。因此外界難以具體評估，不過其後續發展值得期待。

李秉穎認為，疫苗研發路上最困難的一步是臨床試驗，因為台灣截至目前並沒有新冠肺炎流行、沒有足夠的試驗樣本，因此看來需要與曾經發生大流行的國家進行國際合作，而尋求有願意合作的國家、達成合作共識、有適當的法規協助等均是關卡。

談及法規，李秉穎表示衛福部食藥署的態度相當關鍵。由於疫苗要打進人體，因此我國對於相關產品的安全性審查要求高，然而管制越嚴格、就越延後上市時程，且有可能使更多感染者因病而死亡；即使在防疫與醫療細心照護下大幅減少死傷，缺乏疫苗期間的大動作防疫措施對經濟的衝擊仍不容小覷。因此，政府單位需要拿捏其中平衡，在把關疫苗安全性的前提下，適度讓相關法規有些彈性。

高雄市立大同醫院院長陳彥旭表示，國內現階段的候選疫苗試驗均屬體外試驗，要真正通過三期人體臨床試驗順利上市，一般來說需要相當漫長的時間。過去觀察，台灣民眾較不願意接受實驗性疫苗，這也是國內進行疫苗研發時可能受阻的因素之一。