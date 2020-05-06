拚2024全台Long stay？ 柯文哲：還早得很

錢櫃大火發生時，台北市長柯文哲人正在屏東參訪，傳出柯文哲是為布局2024，要以類似Long stay方式各縣市走透透。對此，柯文哲今天表示，那是民眾黨五名立委的Long stay，他目前沒這個規劃。

柯文哲拚2024總統大位，傳出為了救聲量，有幕僚建議柯應該仿2016年台北市12行政區的「走讀計畫」，類似Long stay全台走透透。

柯文哲說，他是要求立院五名立委，要與地方連結，因為每個立委都有責任區，應該要與地方多連結，不要用台北看天下，多下鄉走動，至於他個人，要Long stay還早得很。

另外，柯文哲的IG昨天也曾放上京華城火警的即時動態，並寫著「京華城火警我正在附近嚴正關切」，表達關心公安態度，但網友不領情，狠酸「隔岸觀火」，該限時動態沒多久也緊急下架。柯文哲說，之所以下架是因媒體事務組認為用字不夠準確，已要求開會檢討，這只是小插曲，事後再檢討改進。