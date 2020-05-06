外傳接任海基會秘書長？洪耀福：我退休了
蔡英文總統將在5月20日展開第二任期，人事改組也成焦點，日前傳出民進黨前秘書長洪耀福可能接任海基會秘書長，也被認為可能是民進黨秘書長人選之一，洪耀福今天僅表示：「他退休了」。
洪耀福隸屬英系人馬，2018年民進黨縣市長選舉慘敗，洪耀福請辭黨秘書長負責，後來的2020總統大選，洪耀福與行政院前副院長林錫耀擔當大選操盤與決策重任，加上當時香港反送中議題正發燒，蔡英文最終以817萬票高票當選。
洪耀福今出席新北市議員張志豪服務處喬遷儀式，洪耀福表示，他跟張志豪是老同事，所以今天才來祝賀，對於未來是否將接任海基會秘書長或是其他職位，洪耀福僅回：「我退休了」，其它未多作回應。
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