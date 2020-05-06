外傳接任海基會秘書長？洪耀福：我退休了

蔡英文總統將在5月20日展開第二任期，人事改組也成焦點，日前傳出民進黨前秘書長洪耀福可能接任海基會秘書長，也被認為可能是民進黨秘書長人選之一，洪耀福今天僅表示：「他退休了」。

洪耀福隸屬英系人馬，2018年民進黨縣市長選舉慘敗，洪耀福請辭黨秘書長負責，後來的2020總統大選，洪耀福與行政院前副院長林錫耀擔當大選操盤與決策重任，加上當時香港反送中議題正發燒，蔡英文最終以817萬票高票當選。