補齊最後一塊拼圖 學者籲太空中心納火箭直隸總統府

我國首間民營火箭公司晉陞試射火箭遇多項阻礙，凸顯火箭新興科技尚無主管機關，科技部擬邀跨部會研商。科技部表示整理多國資料，美國部分業務歸該國交通部管，中國大陸歸經濟部管。交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信說，沒有哪一國火箭全歸交通部管，呼籲我政府正式通過太空法，將太空列為直隸總統的單位。

科技部長陳良基日前表示，未來火箭會成為運輸方式之一，科技部正與行政院討論，火箭相關管制可能要在航空器運輸管理層次討論。科技部前瞻司司長楊琇雅說，科技部找了多國資料，美國1958年有了以太空科研機關NASA為上位的太空法案，而後邁向商業化，商業業務由運輸部負責，像是台灣的交通部。

楊琇雅也說，中國大陸太空業務歸經濟部管，日本則設有太空基本法並成立太空委員會，直屬該國行政院。南韓也設太空發展推廣法，並設國家太空委員會，由該國科技部長兼任首長。瑞典的火箭業務則歸教科文部會管理，業務範圍近似我國教育部高教司和科技部的加總。

蔡英文總統上任後推動太空科技，行政院長蘇貞昌去年初核定251億元太空經費，為期10年，目標是一年發射一顆人造衛星。吳宗信表示，火箭上位機關應該是直屬總統的單位，像是美國的NASA，以及鄰國如南韓的KARI、日本的JAXA、印度的ISRO、中國大陸的航天局都是。

科技部國研院的國家太空中心目前主掌人造衛星業務，吳宗信表示，火箭與衛星技術有五到六成相通，應可歸屬同一部門。他表示，國研院有八個中心，太空中心經費占三分之二以上，表示我國太空重要性提高；但太空中心上有國研院，國研院上有科技部，科技部上有行政院，「老闆太多」致功能難發揮，建議調整目前太空中心定位。和鄰國相比，我國太空經費也不足，約只有南韓的五分之一。

吳宗信說，台灣若要發展太空，擁有自己的發射器，也就是火箭，是最後一塊拼圖。他呼籲政府正式通過太空法，將太空單位拉抬為直屬總統的單位，才有可能提升我政府發展太空的格局。