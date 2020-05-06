紓困申請首日亂 柯文哲：市府只能咬緊牙關 接得很痛苦

行政院擴大急難紓困方案，今天是開放申請第一天，各地區公所擠滿申請紓困民眾。不過由於中央沒有詳細的申請公文流程，地方政府也難身分認定，台北市長柯文哲今天忍不住再抱怨，北市府只能咬緊牙關，預期這會出問題，讓第一線同仁被罵，讓北市府接得很痛苦而已。

柯文哲說，他已經預期這一定會出問題，但每天還是得順時中。柯也拜託中央，不要就下一個命令，也應該給地方政府一點前置作業時間，尤其第一線接電話的，連內容都不知道，一定會被罵，包括什麼資格可以發、怎麼發都沒講，要第一線同仁怎麼回答？

柯文哲說，北市府只是捕手，連投手、打擊手都不是，所以地方正府接得很痛苦而已。接得很痛苦而已。

柯文哲提到，因應申請第一天，北市府副市長蔡炳坤今天一早也趕去區公所視察，柯說，他也將這個經驗告誡北市府，可以作為學習的例子，就是「東西要先準備後，再發到區公所後再宣布，不然突然宣布」。

柯文哲說，其實每個縣市政府都有各自的系統，中央現在突然發一個新的單子要給大家填，但中央地方若有E化可以介接原來系統的話，就會比較容易套接，但現在什麼都沒有，北市府只能咬緊牙關，北市府只是捕手，接得很痛苦而已。