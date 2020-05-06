一支火箭卡關5個月 科技部遭批推「燙手山芋」給他部

我國首間民營火箭公司晉陞去年底在台東試射火箭，先後引發當地原民反彈，基地地目不符等問題，按合約最遲今年6月要發射。一支火箭反映此新興領域仍處三不管地帶，科技部長陳良基說，晉陞是商業公司，現歸經濟部管；火箭若未入軌外太空，應可由交通部目前管理飛行器的法規來規範。

晉陞試射火箭引起負評，科技部此舉遭質疑是把火箭這塊燙手山芋「推」給其他部會。陳良基接受本報採訪表示，不確定我國火箭有沒有商業機會，若成商業可能由經濟部主管。而若我國僅零星公司要發射未入軌的火箭，那交通部目前管理飛行器的法規應可規範。

陳良基表示，從短期來看，火箭領域的挑戰是晉陞試射遇阻，原因包括沒有合規發射基地，以及沒有安全規範，科技部正負責找地、擬規範，另有需求也會找其他部會幫忙，促新興科技發展。

陳良基舉美國為例，福衛七號委託發射的火箭公司SpaceX是商業公司，歸經濟部管，而SpaceX的發射基地由科研單位NASA提供，涉及部會不只一個。我國除晉陞外，也有其他學研單位有發射火箭需求，若找到基地可兼供公司和學研單位使用。

至於火箭的中長程發展，陳良基表示，會進行跨部會研商，看是否交通部的法規可管，如有不足，也許設另一部會來管，仍須討論。我國目前和太空最有關係的單位，是隸屬科技部國研院的國家太空中心，科技部前瞻司司長楊琇雅說，太空計畫目前聚焦衛星製造和服務，是否納入火箭，還要審慎評估能量。

對此交通部表示，火箭及衛星的權屬，關乎國家整體政策和政府組織分工，不能只由交通部或科技部等個別機關意見而定。此領域要先有上位的政策目標、策略及計畫，才能做進一步的討論，當中若涉及組織調整或移撥、法令修正和預算編列，也要尊重行政院整體規畫和立法院審查。

有關晉陞受我國學研單位委託發射火箭的進度，晉陞董事長陳彥升表示，最近沒有新進度，不願多談。楊琇雅說，科技部要求晉陞發射要合法，須改善目前違規狀況。晉陞的合約是最遲今年6月要完成發射，但該公司也可自行找國外基地發射。

晉陞去年12月27日在台東南田部落試射火箭，因使用農用基地，也未事先告知當地居民，地目部分遭台東縣政府開罰並斷電。而後該公司與居民溝通，今年2月13日再度試射，因天候不佳而失敗。