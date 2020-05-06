快訊

109會考衝刺／國文75％考文意理解 最難的非生活素養題

星聚點KTV爆裁員上百人 資遣費「三期付款」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一支火箭卡關5個月 科技部遭批推「燙手山芋」給他部

聯合報 / 記者潘乃欣曹悅華／台北即時報導
晉陞去年12月31日在台東南田部落試射火箭，因使用農用基地，也未事先告知當地居民，地目部分遭台東縣政府開罰並斷電。而後該公司與居民溝通，今年2月13日再度試射，因天候不佳而失敗。本報資料照片
晉陞去年12月31日在台東南田部落試射火箭，因使用農用基地，也未事先告知當地居民，地目部分遭台東縣政府開罰並斷電。而後該公司與居民溝通，今年2月13日再度試射，因天候不佳而失敗。本報資料照片

我國首間民營火箭公司晉陞去年底在台東試射火箭，先後引發當地原民反彈，基地地目不符等問題，按合約最遲今年6月要發射。一支火箭反映此新興領域仍處三不管地帶，科技部長陳良基說，晉陞是商業公司，現歸經濟部管；火箭若未入軌外太空，應可由交通部目前管理飛行器的法規來規範。

晉陞試射火箭引起負評，科技部此舉遭質疑是把火箭這塊燙手山芋「推」給其他部會。陳良基接受本報採訪表示，不確定我國火箭有沒有商業機會，若成商業可能由經濟部主管。而若我國僅零星公司要發射未入軌的火箭，那交通部目前管理飛行器的法規應可規範。

陳良基表示，從短期來看，火箭領域的挑戰是晉陞試射遇阻，原因包括沒有合規發射基地，以及沒有安全規範，科技部正負責找地、擬規範，另有需求也會找其他部會幫忙，促新興科技發展。

陳良基舉美國為例，福衛七號委託發射的火箭公司SpaceX是商業公司，歸經濟部管，而SpaceX的發射基地由科研單位NASA提供，涉及部會不只一個。我國除晉陞外，也有其他學研單位有發射火箭需求，若找到基地可兼供公司和學研單位使用。

至於火箭的中長程發展，陳良基表示，會進行跨部會研商，看是否交通部的法規可管，如有不足，也許設另一部會來管，仍須討論。我國目前和太空最有關係的單位，是隸屬科技部國研院的國家太空中心，科技部前瞻司司長楊琇雅說，太空計畫目前聚焦衛星製造和服務，是否納入火箭，還要審慎評估能量。

對此交通部表示，火箭及衛星的權屬，關乎國家整體政策和政府組織分工，不能只由交通部或科技部等個別機關意見而定。此領域要先有上位的政策目標、策略及計畫，才能做進一步的討論，當中若涉及組織調整或移撥、法令修正和預算編列，也要尊重行政院整體規畫和立法院審查。

有關晉陞受我國學研單位委託發射火箭的進度，晉陞董事長陳彥升表示，最近沒有新進度，不願多談。楊琇雅說，科技部要求晉陞發射要合法，須改善目前違規狀況。晉陞的合約是最遲今年6月要完成發射，但該公司也可自行找國外基地發射。

晉陞去年12月27日在台東南田部落試射火箭，因使用農用基地，也未事先告知當地居民，地目部分遭台東縣政府開罰並斷電。而後該公司與居民溝通，今年2月13日再度試射，因天候不佳而失敗。

火箭 陳良基 太空

延伸閱讀

書界也有高「研」值 科技部表揚學者

世界閱讀日 陳良基獨推這一本報導文學

科學園區電腦產業 營收爆發 去年飆增94％

潛伏期快篩 1小時搞定 拚7月量產

相關新聞

嘆中央卡韓 李四川：高雄沒有更多6年可等待

高雄市副市長李四川今天清晨接受廣播節目「羅友志嗆新聞」訪問，談愛情摩天輪複合式開發案協議書，交通部遲不核准，以致開發延宕...

向對岸釋和緩訊息 江啟臣力邀連勝文入智庫

國民黨智庫國家政策研究基金會昨天改組董事會，黨主席江啟臣兼任董事長，中央委員連勝文出任副董事長。知情人士指出，連勝文之前未同意此人事安排，因江聲稱要終結兩岸「買辦文化」主張；江多次力邀，上周六才獲連首肯，江也藉此向對岸釋出和緩訊息。

英廣播專訪吳釗燮 談台灣成功防疫經驗

外交部長吳釗燮近日接受英國Monocle雜誌電台專訪，談台灣防疫的成功與策略。吳釗燮表示，台灣希望對全世界分享台灣防疫經...

我國太空科技獨缺火箭 學者籲太空單位直隸總統府

我國首間民營火箭公司晉陞試射火箭遇多項阻礙，凸顯火箭新興科技尚無主管機關，科技部擬邀跨部會研商。科技部表示整理多國資料，...

紓困申請首日亂 柯文哲：市府只能咬緊牙關 接得很痛苦

行政院擴大急難紓困方案，今天是開放申請第一天，各地區公所擠滿申請紓困民眾。不過由於中央沒有詳細的申請公文流程，地方政府也...

一支火箭卡關5個月 科技部遭批推「燙手山芋」給他部

我國首間民營火箭公司晉陞去年底在台東試射火箭，先後引發當地原民反彈，基地地目不符等問題，按合約最遲今年6月要發射。一支火...

企業遭駭頻傳 國安官員：不排除520前測試性攻擊

中油、台塑化陸續傳出遭惡意程式攻擊，國安官員今天說，駭客近來針對基礎建設系統、高科技產業等展開攻擊，攻擊來源包括俄羅斯與...

時力深根南部 徐永明：2022力拚議員席次倍增

時代力量立委徐永明今天表示，時力近期深耕南部，依上次的政黨票來看，在台南、高雄都有4、5個選區有機會能當選議員席次，未來...

回扣收很大 竹山前鎮長、前主秘被監院彈劾

監察院今天通過監察委員仉桂美、楊美鈴對竹山鎮前鎮長黃丹怡及前主秘洪丞俊所提之彈劾案。監委指出，黃丹怡及洪丞俊於任職期間，...

接國民黨智庫副董事長 連勝文：幫黨也幫國家培養人才

國民黨中央委員連勝文出任國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長，他下午受訪表示，自己與主席江啟臣、智庫執行長周守訓都是「斜...

蕭美琴：政治獻金專戶706萬 非私人財產

監察院今天公布最新廉政專刊，國家安全會議諮詢委員蕭美琴表示，財產申報當時正值立委選舉，其中，花蓮第二信用合作社存款帳戶屬...

張琍敏罵陳菊今臉書致歉 總統府：既致歉不再追究

資深藝人張琍敏去年在臉書辱罵總統府秘書長陳菊，遭陳菊控告誹謗，張琍敏今天在臉書致歉。總統府發言人張惇涵表示，「既然張琍敏...

熱門新聞

圖表看疫情／美死亡病例逾7萬 川普可能與習近平通話表達不滿

他駕機擊落兩架米格 台海空戰英雄歐陽漪棻病逝

6千字答辯 韓國瑜：任憑風雨、努力向前

罷韓借不到投開票所 中選會：不排除搭帳篷

磐石艦病例染疫卻未產生抗體 張上淳曝原因

直播／「嘉玲」回來了！我今無新增確診 全台總累積438例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。