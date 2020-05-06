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嘆中央卡韓 李四川：高雄沒有更多6年可等待

聯合報 / 記者楊濡嘉蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
高雄市副市長李四川昨晚在臉書PO文抒發心境說，希望市政不分顏色，因為高雄沒有更多6年可以等待。本報資料照片
高雄市副市長李四川昨晚在臉書PO文抒發心境說，希望市政不分顏色，因為高雄沒有更多6年可以等待。本報資料照片

高雄市副市長李四川今天清晨接受廣播節目「羅友志嗆新聞」訪問，談愛情摩天輪複合式開發案協議書，交通部遲不核准，以致開發延宕，也提到過去1年半市府團隊的建設成績，李說，市政沒因罷免聲浪而停滯，高雄有沒有改變，希望市民用眼睛看，而不是用耳朵聽。

李四川昨晚也在臉書PO文抒發心境說，希望市政不分顏色，因為高雄沒有更多6年可以等待。

高雄市政府推動高雄港區愛情摩天輪計畫，廣邀各國知名團隊提案，因「高雄港舊港區20工區開發協議書」遲未通過交通部核准，進度嚴重卡關，立法院交通委員會委員4日到高雄視察，也聽交通部及市府的意見，當時李四川語多感慨說「已經回不去了」。

李四川今天上節目再談到愛情摩天輪複合式開發案，提到舊港區開發是市府長期政策目標，摩天輪計畫廣邀各國菁英團隊提案，有美、加等團隊表達開發意願提出設計藍圖，卻因開發協議書遲遲未獲交通不同意，導致進度落後。

「拖了6年不簽，現在就不該用舊制要求修正！」李四川說，高雄港開發計畫在前市長陳菊時代就提出，韓市長上任後再修正加入摩天輪開發等規畫，但交通部遲未同意，導致去年6月期限內來不及開發，土地回饋比例依「都市計畫法」從42%優惠調整回52%，「一切都回不去了！」

李四川說，此事不是立場問題，是法令問題，當初程序也不是韓國瑜決定的，是報到行政院核定，6年前和今天用的都市計畫法一致，難道只因高雄市長換成韓國瑜，「否則我實在找不到理由為何交通部不簽」。

李也提到，許多朋友開玩笑對他說「別做得太認真，都要被罷免了」，但他和市府團隊仍照著原來步伐，全力以赴，過去1年多，已拆除6座陸橋、填平2座地下道，還重鋪600條馬路，路燈智慧化、改善易淹水點等。

「退休前貢獻南部是我的自我期許！」李四川說，他是屏東小琉球人，曾在高雄讀書，當一輩子的北漂公務員，前年接受韓市長邀約加入團隊，希望在退休前能發揮專長，回饋曾經滋養他的南部。李也強調，「我不在意罷免案」，繼續拚市政就對了，結果由市民定奪。

高雄市副市長李四川昨晚在臉書PO文抒發心境說，希望市政不分顏色，因為高雄沒有更多6年可以等待。本報資料照片
高雄市副市長李四川昨晚在臉書PO文抒發心境說，希望市政不分顏色，因為高雄沒有更多6年可以等待。本報資料照片

李四川 韓國瑜 愛情

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