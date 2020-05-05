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時力深根南部 徐永明：2022力拚議員席次倍增
時代力量立委徐永明今天表示，時力近期深耕南部，依上次的政黨票來看，在台南、高雄都有4、5個選區有機會能當選議員席次，未來會更加努力，希望2022年的地方選舉議員席次能夠倍增，也爭取在地方執政機會。
徐永明臉書貼文表示，2月1日自己和黨內前立委黃國昌南下到屏東，和和當地朋友們承諾會在屏東設立黨部；短短不到百日，上周六這個承諾就兌現了。
徐永明說，上次大選時力在屏東市、潮州和東港獲得的政黨票，都跨過議員的當選門檻，其中屏東市更是超過9千票，未來有機會在一個選區內，當選超過一席的議員，未來會積極來尋找在地人才，深耕屏東，讓新政治在此發芽。
至於在高雄和台南，徐永明表示，時力雖然已經有林易瑩、黃捷、林于凱等三位現任議員，但遺憾議員人數還不足夠在議會組成黨團，造成林于凱、黃捷差點沒辦法質詢高雄市長韓國瑜的窘境發生，也無法透過黨團對議程發揮影響力。
徐永明說，其實依上次的政黨票來看，時力在台南、高雄都有4、5個選區有機會能當選議員席次，接下來會找尋適合人選，並且在2022年的地方選舉廣為提名，期待在屏東、高雄、台南議會都能組成黨團，讓時力優質的問政品質能展現最大效果，為民眾發聲。
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