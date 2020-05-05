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回扣收很大 竹山鎮長、前主秘被監院彈劾

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院今天通過監委仉桂美、楊美鈴對竹山鎮前鎮長黃丹怡及前主秘洪丞俊所提之彈劾案。圖／本報系資料照
監察院今天通過監委仉桂美、楊美鈴對竹山鎮前鎮長黃丹怡及前主秘洪丞俊所提之彈劾案。圖／本報系資料照

監察院今天通過監察委員仉桂美、楊美鈴對竹山鎮前鎮長黃丹怡及前主秘洪丞俊所提之彈劾案。監委指出，黃丹怡及洪丞俊於任職期間，利用辦理發包多項公共工程之職務機會，向得標廠商收取回扣，謀取不法利益，且犯罪後猶矢口否認犯行，至監察院詢問時仍意圖規避責任，未見悔意，重創公務員之廉潔形象，故提案彈劾並移送懲戒，以正官箴。

監委指出，黃丹怡及洪丞俊由白手套林小姐以廣澐公司名義得標之「菸草站工程」、「竹山鎮桶頭里桶頭段74之1地號排水溝改善工程」等5件排水溝及路面改善工程，分別收取54萬元、10萬元、15萬4千元共79萬4千元之回扣款。

監委進一步指出，林小姐扣除自己與洪丞俊應分得之2%回扣即2萬6千元後，將所剩回扣款12萬6千元連同由自己支付「延正坪頂延平等三里道路路面鋪設工程」之回扣款15萬4千元，共計現金28萬元，於竹山鎮公所主任秘書辦公室內交予洪丞俊。黃丹怡及洪丞俊2人共謀經由林小姐向廠商收取工程回扣款，共犯「經辦公用工程收取回扣罪」嫌，有重大違失。

監委另表示，洪丞俊還利用審核撥款職權壓案不核撥款項，經調查，其曾向徐建築師事務所員工蔡小姐要求規費（即回扣），徐建築師表示需領到設計費後，方同意支付10%之回扣，竹山鎮公所隨即撥付扣稅後之設計費（原請領金額54萬餘元），徐建築師經由蔡小姐將回扣款5萬4千元放入信封內，在第十三公墓側邊停車場之自用小客車內交予洪丞俊收受，此舉涉犯「經辦公用工程收取回扣罪」嫌，有重大違失。

此外，經監委調查，洪丞俊經由另一白手套洪先生向得標承攬「竹山綠帶工程」及「竹山桂林山水工程」之廠商石先生分別收取回扣款10萬2千元及24萬1200元涉犯「經辦公用工程收取回扣罪」嫌，核有重大違失。綜合以上是由，對其提出彈劾，監察院在今天以13比0比數全票通過。

回扣 監察院

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