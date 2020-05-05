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接國民黨智庫副董事長 連勝文：幫黨也幫國家培養人才

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
連勝文接任國民黨智庫副董事長。本報資料照片
連勝文接任國民黨智庫副董事長。本報資料照片

國民黨中央委員連勝文出任國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長，他下午受訪表示，自己與主席江啟臣、智庫執行長周守訓都是「斜槓中年」，希望能在能力範圍內幫國民黨持續生存發展，未來會落實江主席的想法，推動更多年輕人才創業和創新。

據了解，江啟臣在選後找了連勝文三次，對於智庫副董事長一職，更是兩度找連懇談。至於他答應的關鍵，連勝文表示，國民黨的生存現在是一個關鍵，黨未來的發展必須靠更多人的幫忙，希望每個人都能不分年齡、職業來幫忙黨生存下去，在能力範圍內義務幫忙國民黨。

對於未來如何對於智庫做改變，連勝文說，江啟臣對智庫有一些想法，他會想辦法落實，希望推動更多青年創業和創新的發展，運用這庫這樣的平台來做。他強調，不只是國民黨，也可以為國家社會培養更多人才。

外界解讀連勝文的接任是強化親美友中路線，對此，連勝文表示，有關涉外事務的推動，恐怕還是要配合國民黨整體的策略與決定，智庫也只是一個單位，不可能自外於黨的運作，必須配合黨的決策。

國民黨 連勝文

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連勝文 可望接國民黨智庫副董事長

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