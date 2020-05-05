張琍敏罵陳菊今臉書致歉 總統府：既致歉不再追究

資深藝人張琍敏去年在臉書辱罵總統府秘書長陳菊，遭陳菊控告誹謗，張琍敏今天在臉書致歉。總統府發言人張惇涵表示，「既然張琍敏女士已經道歉，並承認所言的都不是事實，真相已經釐清，陳菊秘書長便不再追究。」

張琍敏去年四月在臉書發文表示，「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」等語，事後遭陳菊控告誹謗。去年十一月一審判決張琍敏無罪，二審三月開庭時，張以疫情影響不便出席，不過，張琍敏在今天透過臉書致歉。

張琍敏在文中表示，「聲明人張琍敏於民國108年4月3日於臉書中未經查證屬實即轉載文章，指稱陳菊女士主政下之高雄市政府涉及3000億元的重大弊案及『蛇鼠一窩』等不實事項，致陳菊女士之名譽受損，為此表達歉意，並承諾爾後不再有類似行為。」

張惇涵表示，「既然張琍敏女士已經道歉，並承認所言的都不是事實，真相已經釐清，陳菊秘書長便不再追究。」「但也希望張琍敏女士，身為公眾人物，對於自身言行都應負起社會責任，也期盼她能信守承諾，爾後不再有類似行為。」