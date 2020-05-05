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蘇貞昌一句紓困加碼 地方政府人仰馬翻

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

行政院長蘇貞昌昨宣布擴大紓困方案，放寬急難救助標準，讓無保弱勢工作者可以申請1萬元紓困，嘉義市社會處長林家緯坦言，今天早上才拿到中央的核定草案和申請表，昨天大批民眾湧入根本無法受理，且目前認定最低生活費、受疫情影響等執行面有困難，正設法解決認定原則，請市民不要焦急。

蘇貞昌昨天公布放寬急難救助標準後，嘉義市社會處與東、西區公所昨天不斷有電話湧入，但中央未事前與地方知會這道政策，造成人仰馬翻，還有人拿身分證來就想申請紓困金。

嘉義市議員張秀華、陳家平等人今天在議會質詢時表示，中央推出不成熟的政策，完全沒有配套措施，造成地方政府困擾，許多民眾像是無頭蒼蠅，為了一萬元奔波，甚至與承辦人員爭執，希望市府能向中央反映困難。

林家緯表示，這次符合要件中，依家戶存款及收入總額，計算出平均每人每月生活費為當地每人每月最低1.5倍以上未逾2倍，最低生活費還在與中央協調認定標準，中央說要以今年1到4月平均來認定，但市府調不到這種財稅資料，只能向民眾詢問，但有些人領現金也提不出證明，執行面很困難。

林家緯說，中央建議地方讓民眾簽切結書，但若民眾說的不是真實的，錢都已核發，後續恐有爭議，曾經「馬上關懷急難救助金」因過於放寬標準，就被審計室糾正，也讓基層同仁這次格外謹慎。

林家緯說，另外民眾也要沒有任何社會保險，但勞保局的系統並無與地方政府嫁接，一時也無法查詢民眾有無任何社會保險，所以希望市民不要著急，市府將會跨局處討論認定原則，也會再向中央反映如何認定標準。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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