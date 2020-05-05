外交部強調第三波捐707萬片口罩 民間愛心分開處理

外交部今天宣布，將啟動第三波國際抗疫人道援助行動，將捐助美國、歐盟會員國和邦交國等707萬片口罩；外交部說明，今天上午發布的新聞稿提到民間捐助的393萬片口罩，政府未來會善加利用，會跟政府捐助的707萬片分開作業。

外交部發言人歐江安在例行記者會上表示，將啟動第三波國際人道援助行動，捐贈707萬片醫療口罩，包括給美國聯邦政府及疫情嚴峻各州228萬片、歐盟及其會員國130萬片、15個邦交國109萬片、新南向相關國家共180萬片，另外也會提供部分非洲及中東國家與協助敘利亞難民的醫護人員共60萬片。

外交部表示，民間捐的部分跟政府捐的是分開的，政府會善加利用，會分開處理，作業時間不同。