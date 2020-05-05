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民眾黨：政院版農田水利法開後門 將提黨團版

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨團表示，政院版農田水利法，有開後門之嫌。圖／民眾黨團提供
民眾黨團表示，政院版農田水利法，有開後門之嫌。圖／民眾黨團提供

台灣民眾黨立院黨團今天表示，農田水利會改制，藍綠爭權奪權，是多年歹戲拖棚的議題，從農會、漁會、鬥到水利會，甚至想廢掉地方自治的鄉鎮市長；且政院版農田水利法草案中，沒有明定僅供農業使用，有開後門之嫌。民眾黨團副總召張其祿表示，未來會在朝野協商時，提出黨團版本，讓相關設施用於農業。

張其祿表示，根據「水利法」第18條規定，原本的用水先後順序，工業用水是排第四，民生及農用更優先，但近年來民生及農業用水大多犧牲給工業使用；是因為在2000年修法時，政府撐家了一個後門條款，「前項順序，主管機關對於某一水道，或政府劃定之工業區，得酌量實際情形，報請中央主管機關核准變更之。」至此工業用水的優先供應，從偶發變常態。

張其祿指出，農田水利法第12條有同樣問題，其條文雖規範，農田水利設施不得兼作其他使用，但也明定若不妨礙原有功能運作及維護者，得向主管機關申請兼作其他作用。張說，這是另一個後門。

民眾黨立委蔡壁如表示，農田水利會有其歷史包袱，但也有很好的建樹，組織改制不能簡化成改革跟反改革，必須制度化處理工業及農業用水平衡。蔡壁如說，行政院版的農田水利法，只見為改制而改制，欠缺國家願景的長遠規劃的企圖心，也沒有用心處理灌排不分的多年問題，有許多工廠、工業區的廢水和生活汙水，都直接排入農田灌溉渠道，影響環境健康和食品安全的疑慮。

民眾黨團表示，未來朝野協商時，將提出黨團版本，明定農田水利設施專門用於農業灌溉，如此才符合水資源用的相關規範立法初衷。

台灣民眾黨 農田水利會 蔡壁如

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