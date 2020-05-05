結合民間愛心 外交部宣布將啟動第三波百萬片口罩援助

外交部今天表示，將啟動第三波國際人道援助行動，將捐贈707萬片醫療口罩給美國、歐盟國家、邦交國等，而國人捐口罩的數量截至今天為止總共捐贈393萬片，這次也將納入，一起進行海外人道援助，外交部希望這批捐贈能趕快執行，會優先考量國籍航空來承運。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，將啟動第三波國際人道援助行動，捐贈707萬片醫療口罩，包括給美國聯邦政府及疫情嚴峻各州228萬片、歐盟及其會員國130萬片、15個邦交國109萬片、新南向相關國家共180萬片，另外也會提供部分非洲及中東國家與協助敘利亞難民的醫護人員共60萬片。

歐江安說，許多國人也以實際行動響應「台灣能幫忙」的精神，過去短短一周內積極參與「護台灣、助世界」的活動，到今天為止總共捐贈393萬片，進行海外人道援助；歐江安說，這波口罩捐助行動會另外會加入國人捐出的口罩量，不過國人捐贈的數字是變動的，還會增加。

歐江安說，這波捐助的國家都是對方來向我國表示有需求，我們才提供協助，前兩波的捐贈行動都已完成，獲得國際社會的高度肯定和感謝。

歐江安說，目前沒有確定要捐給個別國家多少片口罩，後續還要透過相關管道，和對方做區域性協商，希望協商完之後盡快執行，而承運的航空公司沒有特定選擇，政府會優先考量國籍航空如長榮或華航，看長榮或華航的航點和航權決定，看在那個時間點誰可以協助，會經過綜合考量，若國籍航空到不了，會跟當地航空公司協商。