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中央擴大紓困地方卻霧煞煞 侯友宜：完全不知道怎麼做

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
新北市長侯友宜今主持第52次防疫應變會議。記者吳亮賢 / 攝影
新北市長侯友宜今主持第52次防疫應變會議。記者吳亮賢 / 攝影

行政院長蘇貞昌昨宣布擴大紓困方案，針對有工作無加保者、農漁民，在排富情況下發放1萬元，消息公布後，各地區公所電話都被打爆，更湧入大批詢問人潮。新北市長侯友宜今則表示，中央公布消息後，也要給地方緩衝，「民眾來詢問，我們完全不知道怎麼做」，希望有順序、方法，把表格作業好。

侯友宜指出，疫情爆發以來，民眾抱怨聲連連，經濟慘兮兮，針對最底層的一群，紓困絕對不能等待，要快速反映民意，解決庶民生活困難，「中央紓困發現金，即時到位，我百分之百支持」，希望中央能在預算裡，編更多給基層。

侯友宜表示，昨天中央宣布，無加保工作者、農漁民排富後可發放1萬元，「我覺得這是對的」，中央按照財力適度發放，能夠接受，不過越底層越希望能發多一點，「一萬不夠兩萬，兩萬不夠三萬，幫助基層的人能站起來，也可以促進經濟消費」。

對於昨天區公所湧入大批民眾詢問、電話也被打爆，侯友宜說，紓困時間越快越好，要靠第一線同仁來執行，但也要給地方緩衝、作業，一個表格來，民眾完全不知道，民眾來詢問，我們完全不知道怎麼做。

侯友宜表示，直到昨晚才好不容易與衛福部連絡上，取得申請表格，「區公所同仁辛苦了，好好研究，一定要配合中央把紓困做到位，針對急難救助金發放，就如發口罩一樣，要有順序、方法，把表格作業好，趕快審核好給民眾，希望禮拜三就能到位。

侯友宜 漁民

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