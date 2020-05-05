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台灣基進狠酸：韓國瑜想心無罣礙 應主動請辭
高雄市長韓國瑜給中選會的答辯書今天曝光，也引起討論。推動罷韓的台灣基進表示，韓國瑜在高雄就有如《金剛經》中提到的「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」代表一切都是假的，講的話也是假的，市政的許諾也是假的，罷韓就是要破除虛假的市長。
韓國瑜的答辯書多達6千字，提出15項施政成績單，也援引心經「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃」，表達自己心境。
答辯書中羅列韓團隊一年多來的施政成果，包括推動招商引資、特色觀光、發展經貿提振產業、清淤淨溝，路平燈亮、改善空品、落實防疫、防制毒品等。
台灣基進認為，市長不只強拆罷韓看板，還讓市府局處如戒嚴般干預選務、打壓罷韓團體在街頭的宣傳，怎麼會是心無掛礙，明明就是非常在意，建議韓市長若真想要心無罣礙，應該主動請辭，遠離當市長或當總統這個顛倒夢想，才可以真正得到涅槃。
Wecare則酸韓市長，「連答辯書都不認真！」答辯書內容是施政報告內容的精簡版，相當偷懶。
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