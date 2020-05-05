NCC被提名人拜會立院 準主委：反媒體壟斷擬放廣電三法

行政院秘書長李孟諺今率NCC和促轉會被提名人赴立法院拜會立法院長游錫堃，及朝野黨團。NCC被提名人、預計擔任主委的陳耀祥表示，下一任的委員計畫提出「廣電三法」修法，將部分反媒體壟斷法的內容轉換到廣電三法中進行。

行政院日前將國家通訊傳播委員會提名人選陳耀祥、翁柏宗、林麗雲、王維菁及蕭祈宏等5人名單函送立法院審查，指定陳耀祥為主任委員，翁柏宗為副主任委員；促轉會委員人選部分，現任專任委員楊翠為主委、葉虹靈為副主委，另新提名王增勇、林佳範及陳雨凡為專任委員，新提名徐偉群及蔡志偉等2人為兼任委員。

李孟諺上午率促轉會、通傳會委員被提名人赴立院拜會游錫堃，接著逐一拜會國民黨團、民眾黨、時代力量。

在拜會民眾黨團時，民眾黨立委高虹安表示，針對現行媒體在報導上，黨派顏色過於鮮明，對同一件事，不同媒體可能講的天差地遠，詢問NCC有沒有實質幫助到媒體報導公正的方法。

對此，陳耀祥表示，NCC有提出反媒體壟斷法，而現行法律中，亦有衛星廣播電視法可做相關規範，不過下一任的NCC委員計劃對廣電三法做修改，將部分反媒體壟斷法的內容，轉換到廣電三法去進行。

他表示，媒體的公平報導是最基本的要求，也特別指出，NCC主要是掌管與廣播電視有關的業務，而現行書報雜誌其實沒有主管機關。