【即時短評】讓大魔王安息 社會才有重生可能

星際大戰新三部曲於去年落幕，由於第二集「最後的絕地武士」過於偏離傳統的星戰敘事，在星戰迷之間引發抗議，最後一集不得不找回導演 J・J・亞伯拉罕親自操刀。而為了挽回星戰迷的心，故事也讓大魔王白卜庭復活，令他名符其實，成為貫穿星戰電影的大反派。

然而看似討好影迷的「巧心」，卻引發反撲。星戰迷不禁要問：難道英雄過往的英勇作為都付諸流水？難道大魔王永遠不得安息？難道新世代的星戰迷不值得一個新的開始？

對於轉型正義，台灣也正面臨同樣的處境，而促轉會首當其衝。

無庸置疑，無論是在真相的挖掘，或者是正義的平反，台灣必須得到一個清楚的交代－人不能活在歷史的謊言中。但永無止境的轉型正義，只會加強社會的對立，更扼殺重新開始的可能－舊時代的大魔王永遠環伺在陰影處，隨時準備被抬出來做標靶，成為不同意識形態的政治提款機。

「原諒，但不遺忘」，這是促轉會的終極目標。台灣社會必須得到最後的寬慰，而非永不停歇的仇視、仇恨。換言之，促轉會必須承擔起大刀闊斧的責任，從冤屈者的平反、威權者的功過，到威權遺址的處理，促轉會原來走岔了路，已沒有推託、搪塞的空間。

不管是5年、10年、15年，對於轉型正義的工作，促轉會須設定階段性目標，由被動轉主動，明確告知社會一個方向。

或許也沒有那麼複雜。正如一場戀情的終結，甭管對方是「渣男」，還是「渣女」，只要認清楚對方是「渣」的事實即可。好聚好散並不是饒恕對方，而是給自己一個繼續走下去的可能。轉型正義亦然。