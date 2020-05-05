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找連勝文任智庫副董事長 江啟臣稱有國際對外溝通能力
國民黨智庫今天上午召開改組董事會，國民黨主席江啟臣表示，由他擔任智庫董事長，中央委員連勝文出任智庫副董事長，前立委周守訓則擔任智庫董事兼無給職執行長。
對於這次的人事安排考量，江啟臣表示，智庫主要工作是政策研究、對話溝通與人才培養，這是他給智庫的期許，也是與未來新任董事以及副董事長共同努力的目標。江說，連勝文、周守訓都具有國際對外溝通能力，也有相關學歷背景與經歷，相信能夠在智庫扮演更靈活的角色。
江啟臣說，智庫在未來的運作、溝通和國際交流上，不管是在政策的研究創新還是人才培養，希望這次的新人事都能發揮最大的能力。他過去曾說，政策跟人才是一個政黨最重要的兩個商品，這也是國民黨未來最重要的黨產。
被問到智庫過去負責兩岸交流事務，對於連家被外界認為跟大陸關係良好，安排連勝文擔任副董事長是否對大陸有特別想法？江啟臣強調，智庫的工作內容不只對大陸，而是包含國際、大陸與國內三大塊，他期待智庫不是只有單方面的工作，期待能夠更多元、更彈性來發揮它的角色。
此外，對於國民黨文傳會副主委、議員王鴻薇在大陸說蔡英文總統是我國「領導人」，對此，江啟臣表示，他沒有仔細看王的發言內容，不方便評論，統一由文傳會對外發言。
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