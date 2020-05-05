不當沒入超過3百億還沒還 立委促落實促轉進度

國防部曾在2014年發函立法院，估算針對戒嚴時期因內亂、外患罪被沒收之財產返還金額，土地計279筆，當時市價總價超過347億。時代力量黨團總召邱顯智指出，六年過去了，據了解行政部門對於財產返還這塊都沒有開始動作，應加快腳步。民進黨前立委尤美女也呼籲，在撤銷了有罪判決後，財產返還會是促轉未來的重點，盼能一步步落實轉型正義。

立法院司法及法制委員會在2013年5 月曾提案要求國防部，針對戒嚴時期人民因內亂、外患罪被沒收之財產進行調查，並依公在現值估算返還金額。國防部在2014年回覆調查結果，戒嚴時期被沒收土地計279筆，總計公告現值總價為310億9962萬3140元，當時市值總價為347億6690萬5686元。

邱顯智表示，這會期的總質詢中，自己也曾針對此問題詢問行政院長蘇貞昌；蘇當時回應，會敦促行政部門盡快完成相關財產返還。邱顯智說，財產返還務必要落實，才能彰顯轉型正義，否則空有撤銷政治犯的有罪判決，也會讓外界詬病政府為德不卒。

尤美女表示，促轉會第一階段任期主要在處理政治犯司法案件，也陸續做出幾波平反，未來促轉會任期延長，第二階段的業務重點會是實質的財產返還。尤說，不了解目前行政部門對於財產返還相關進度，但期盼促轉工作推動要一步一步來，盡快完成各項轉型正義等對台灣別具歷史意義的工作。

無黨籍立委林昶佐表示，針對財產返還部分，促轉會代理主委楊翠在上月立院總質詢時已透露，正在參考國外立法例研擬專法，就不法刑事裁判所沒收之財產進行權利回復以及補賠償；據了解，促轉會專法研究已在上月底完成，未來會持續關注本議題，也希望財產返還速度能加快，更加符合人民期待。