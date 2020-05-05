擔心被說「逆時中」？ 侯友宜：我守402萬人的健康

中央流行疫情指揮中心日前宣布長照機構有條件開放探視，新北今宣布以比中央更嚴格的限人、限時、限地、限年齡方式開放，是否擔心被說「逆時中」，新北市長侯友宜說，不管外界怎麼看，他一定要守著402萬市民健康，為第一最高原則。

侯友宜指出，長照是最高風險群要有更嚴格管控防疫標準，5月1日中央宣布開放探視，但新北跟長照機構討論，覺得中央標準不嚴格，新北在有計劃嚴格防疫底下，有適度溫度開放，除了4項限制外，也不能有共餐模式。

侯友宜說，非必要的探視就不需要探視，若探視完就立即大消毒，最嚴格的就是同一地點一組人，離開以後才有另外一組人，探視是採預約制度，新北會隨時抽查、嚴格把關，讓長者、慢性病者、弱勢族群能獲得安全保護。

至於是否與中央不同調，侯友宜說，新北不管專業評估、防疫優先、漸進開放策略，都是有順序、有步驟、有組織、有計劃、有溫度，每項防疫都會滾動式修正，做好防疫策略。

侯友宜說，新北有新北的步驟，每天都會開會檢討策略適當與否，新北防疫只有「過」，沒有所謂的不及，一定會做好萬全準備。