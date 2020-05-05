促轉會、NCC被提名人拜會 游錫堃盼五月底通過人事案

立法院長游錫堃表示，希望五月底能夠完成促轉會、國家通訊傳播委員會人事案。

行政院秘書長李孟諺率促進轉型正義委員會被提名委員8人，及國家通訊傳播委員會（NCC）被提名委員5人拜會游錫堃。游錫堃表示，人事案處理要視各黨團態度，他個人希望五月底之前能夠通過。

游錫堃今天上午受訪時，也再次表達對捷克前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）過世的不捨。他提到，從最近媒體披露柯佳洛妻女公布的書信，可以看出柯佳洛受到很大的壓力。柯佳洛原來二月要來台灣，來台一定會拜訪國會，兩人就可以見面，他久仰柯佳洛，無緣見面覺得不捨、難過，如果有機會到歐洲一定要去拜訪他的夫人、女兒。

游錫堃表示，他今日特別在胸口別上台灣與捷克雙國旗的胸章，表達他對捷克的尊重，以及對柯佳洛的懷念。但有點尷尬的是，游錫堃在受訪時，一度口誤捷克講成比利時，又趕快改口。

柯佳洛原擬2月訪問台灣，卻不幸在出發前猝逝，柯佳洛的遺孀和女兒指控，總統齊曼和中國大使館威脅他不要訪台是導致他猝逝的原因。游錫堃昨晚在臉書表達不捨，並讚揚柯佳洛在捷克，是國家的英雄、是民主的鬥士、是參議院的議長、也是台灣的真誠友人。