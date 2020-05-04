傳要懲處拒借罷韓投開票所？ 中選會否認

高雄市長韓國瑜罷免案面臨投開票場所不足，外傳中選會研議依「公職人員選舉罷免法」、「地方制度法」、「公務員服務法」主張懲處拒借場地單位。中選會副主委陳朝建今晚回應，相關報導與事實不符，請高雄市依相關法令，善盡協力義務，以符合法律規定才是。

針對拒絕洽借投開票所的校長、區長是否涉違法，中選會副主委陳朝建在今日記者會未鬆口，僅重申相關法律已明確賦予所有依法令從事公務員，應負的法律責任，相信沒有一位區長、校長甘冒法律責任與風險。

有媒體報導，中選會研議依「公職人員選舉罷免法」、「地方制度法」、「公務員服務法」，包括區長、公立校長兼行政職教職員等，須將選務視為「法定職責」，且須負法律與刑事責任。

陳朝建表示，中選會是給區長及校長知悉，當府函與局函不一致時，應以府函為主，而非以局函或便簽或LINE等為據，相關規定揭櫫於相關法令，請區長及校長等深思相關責任，並未有部分媒體所言情事或自行下標的情事。

陳朝建說，既然要以府函為主，府函請區長、校長及各機關構配合洽借，何以高雄市政府民政局、教育局等卻有局函或便簽或LINE等行為，倘若區長及校長以局函或便簽或LINE等為據，而非以府函為主，在適法性上會有問題。

陳朝建表示，請高雄市政府民政局、教育局等依相關法令規定善盡協力義務，以符合相關法律之規定才是。