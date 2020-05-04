台灣尚未收到WHA邀請 不會放棄努力

本周一（5月4日），台灣政府表示尚未收到即將於本月舉行的世界衛生大會（WHA）的與會邀請，但不會放棄努力。

由於來自中國的反對，台灣被世界衛生組織排擠在外。台灣政府對此表示憤怒，認為這種排擠對台灣參與全球抗擊新冠疫情造成阻隔。

美國支持台灣以觀察員身份參加本月的世界衛生大會。目前，中美兩國就新冠病毒來源等問題發生爭執，造成新的緊張關系。

馬英九任台灣總統期間，兩岸關系回暖，從2009年到2016年，台灣以觀察員身份參加了世界衛生大會。蔡英文當選總統之後，兩岸關系緊張，2017年和2018年，世界衛生組織都沒有向台灣發出邀請函。

世界衛生組織上周宣布，本年度世界衛生大會定於5月18日召開，將以網絡會議形式進行。

台灣外交部發言人歐江安表示，台灣尚未收到世衛組織的與會邀請，但是仍在等待，期待能以觀察員身份與會，樂願分享台灣成功抗疫經驗。

由於檢測和預防工作出色，台灣新冠病毒感染人數遠遠低於周邊國家。

歐江安表示，目前所面臨的情勢仍十分困難，但政府絕不會放棄，將聯合友邦及理念相近國家，持續努力爭取到最後一刻。

世衛組織沒有對此作出立即回應。

知情人士稱，由於中國的阻礙，台灣參與世界衛生大會的機會非常渺茫。

上周，美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)與台灣衛生福利部長陳時中進行視頻通話，請台灣分享防疫經驗。阿札爾重申美國對台灣參加世界衛生大會的堅定支持。

中國說台灣只有承認"一個中國"原則，接受台灣是中國的一部分，才能參與世界衛生組織活動。蔡英文政府對此表示不能接受。

上周六（5月2日），中國駐日內瓦代表團在網站上發表文章，對美台衛生部門之間的通話表示強烈反對。

這篇文章指出，"台灣地區"是中國的一部分，參與國際組織，包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則處理。

中國政府一再譴責美國將台灣參加世衛組織活動問題政治化。中國政府和世衛組織都表示，在抗擊疫情期間，台灣得到了足夠的信息和幫助。

台灣政府稱只收到有限資訊，而且世衛組織忽視了台灣12月發出的新冠病毒可能人傳人的示警電郵。

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