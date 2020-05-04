獨／連勝文接智庫副董事長 周守訓出任執行長

國民黨智庫明天將召開董事會進行改組，智庫副董事長可望由中央委員連勝文接任，智庫執行長則由前立委周守訓出任。據了解，連勝文不會出席明日改選會議，但擬在結束後發聲明稿。

國民黨主席江啟臣本周就職滿兩個月，人事布局也將告一段落。黨主席選前一直傳出連勝文可能皆副主席一職，但最後將決定不設副主席，雙方關係一度緊張。近日將透過各種管道力邀連勝文出任智庫副董事長，更兩度找連勝文懇談，連勝文今晚做出決定，出任副董事長一職。

連勝文在黨主席競選期間第一個站出來力挺江啟臣，這些年他深耕青年創業，也多次對黨中央提出建言。連是否同意出任智庫副董事長，也是江啟臣將來世代交替接班國民黨權力核心的最重拼圖，更關係到江平衡國共關係，爭取台灣主流認同再造國民黨的重要關鍵。

連勝文出任智庫副董事，智庫各組召集人是否進行重整也受注目，不過江啟臣積極慰留智庫董監事，未來最多可加到21席。