上機前填聲明防境外個案 陳時中擔心成「謊言的開始」
國內今新增一名境外移入確診個案，而境外移入病例占我國確診個案大宗，因此有民眾質疑確診者帶病回台，是否應考慮通機乘客以及機組人員健康，在登機前就應先填報健康聲明書。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則認為，若在上機前要求填報，有症狀不讓乘客上機，無疑是拉了一條「謊言鏈」，反讓防疫更困難。
「做了那之後要做什麼？有症狀就不讓他上飛機？」陳時中反問表示，很多規定只要不太侵犯人權，都可以去做，但這樣的措施，期待有多少人會據實填寫？
陳時中說，這樣的作法等於是設立了一道門，但這是「假的門」，是「謊言的開始」。這些規定反而會讓民眾不會誠實填報，就像拉了一條謊言鏈，一連串謊言讓我們看不到事實，使得社區裡防疫更加困難。
因此，現在的做法是希望民眾據實以報，「你都填沒有關係，只要據實以報，進來後我們好好照顧你」，若有狀況立刻採檢，陽性者進到醫院醫療人員會負責照顧，陰性就到檢疫旅館。
針對機組人員的健康，陳時中則說，二月多便已有制定指引供航空公司遵循。若航程中遇到乘客有狀況，如高燒、胃痛等，該如何處理，且拉開乘客間距，空服員也有一定防護。
陳時中表示，防疫要步步為營，但也要小心不要變成對立，把責任都放在生病者身上。
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