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戴口罩阻絕台灣社區傳播 張上淳認證有這兩種好處

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今歸納影響病毒傳播的三點因素，點出台灣社會對於「戴口罩」態度友善，加上戴口罩可以達到兩種防疫目的，種種因素綜合起來，或許就是台灣沒有大規模傳播的可能原因。 圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今歸納影響病毒傳播的三點因素，點出台灣社會對於「戴口罩」態度友善，加上戴口罩可以達到兩種防疫目的，種種因素綜合起來，或許就是台灣沒有大規模傳播的可能原因。 圖／指揮中心提供

新冠肺炎疫情席捲全球，台灣在這波浪潮中，順利閃過一觸即發的社區傳播威脅，這當中的關鍵因素有哪些？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，台灣社會對「戴口罩」的態度友善，加上戴口罩可以阻絕飛沫、避免觸碰口鼻，種種因素綜合，或許就是台灣沒有大規模傳播的可能原因。

張上淳昨天表示，病毒量、個人行為和個人衛生習慣是影響病毒傳播的關鍵因素。他說：「我們這裏任何情況都可以戴口罩，不會被標籤化，」戴上口罩除了阻絕飛沫噴濺，也減少很多人手觸摸自己口鼻的機會，也是阻絕傳播上非常重要的關鍵。

另外，社區中病毒性疾病的感染源，通常來自沒有被隔離的病人，傳播情況受到多重因素干擾，首先是病人身上的病毒量，再者是病人的行為。

無症狀感染者身上的病毒量雖然可能不低，但因為沒有咳嗽等症狀，病毒隨飛沫噴濺出去的機會小得多。另外，如果病人不出席大型集會或人潮聚集的場所，也會降低傳出去的機會。

張上淳表示，除了病毒量和個人行為，個人衛生習慣影響也很大，特別是「口罩」這項關鍵防護裝備。習於戴口罩，或是不習於戴口罩，就有相當大的差異，「歐美和亞洲的差異就在這裡。」張上淳分析，國外是有症狀才戴口罩，且戴口罩者很可能被標籤化投以異樣眼光。

新冠肺炎 COVID-19

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