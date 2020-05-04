戴口罩阻絕台灣社區傳播 張上淳認證有這兩種好處

新冠肺炎疫情席捲全球，台灣在這波浪潮中，順利閃過一觸即發的社區傳播威脅，這當中的關鍵因素有哪些？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，台灣社會對「戴口罩」的態度友善，加上戴口罩可以阻絕飛沫、避免觸碰口鼻，種種因素綜合，或許就是台灣沒有大規模傳播的可能原因。

張上淳昨天表示，病毒量、個人行為和個人衛生習慣是影響病毒傳播的關鍵因素。他說：「我們這裏任何情況都可以戴口罩，不會被標籤化，」戴上口罩除了阻絕飛沫噴濺，也減少很多人手觸摸自己口鼻的機會，也是阻絕傳播上非常重要的關鍵。

另外，社區中病毒性疾病的感染源，通常來自沒有被隔離的病人，傳播情況受到多重因素干擾，首先是病人身上的病毒量，再者是病人的行為。

無症狀感染者身上的病毒量雖然可能不低，但因為沒有咳嗽等症狀，病毒隨飛沫噴濺出去的機會小得多。另外，如果病人不出席大型集會或人潮聚集的場所，也會降低傳出去的機會。

張上淳表示，除了病毒量和個人行為，個人衛生習慣影響也很大，特別是「口罩」這項關鍵防護裝備。習於戴口罩，或是不習於戴口罩，就有相當大的差異，「歐美和亞洲的差異就在這裡。」張上淳分析，國外是有症狀才戴口罩，且戴口罩者很可能被標籤化投以異樣眼光。