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【重磅快評】李進勇剁頭後陳朝建驕傲 都依了什麼法？

聯合報 / 主筆室
中選會副主任委員陳朝建上午宣讀中選會給高雄市各區長和市立學校校長的一封信，呼籲區長、校長應該保持行政與教育中立，依法辦理選務，並數次高呼「我依法，我驕傲」。記者余承翰／攝影
中選會副主任委員陳朝建上午宣讀中選會給高雄市各區長和市立學校校長的一封信，呼籲區長、校長應該保持行政與教育中立，依法辦理選務，並數次高呼「我依法，我驕傲」。記者余承翰／攝影

中選會副主委陳朝建又出風頭了！繼2020大選號次抽籤制止韓國瑜幕僚喊口號之後，今天他又警告高雄市的區長、校長，如果沒有出借場地供作罷韓投開票所會有法律責任，昔日他不准韓幕僚喊口號，今天他喊「我依法我驕傲」，但說穿了，只是秉持中選會主委李進勇的意志介入選務，強迫地方要找到1823個投開票所才肯罷休而已。    

高雄市長韓國瑜罷免投票將登場，李進勇南下親自督軍開闢戰場，強勢表達這次罷韓投票一定要和市長選舉的投開票所數目一致的意志，「兩年前市長選舉在哪投票，這次的罷免就去哪裡」，他要高雄市民重新思考要怎麼選擇！如果國立學校及中央機關不同意出借場地 ，中選會可幫忙溝通借用，「如果對方不願意借，我這顆頭剁給你」。  

副主委陳朝建勇於為主子分憂解勞，今天加碼演出，上午舉行記者會強調依法辦理選務就是民主政治的體現，請校長及區公所長拿出智慧及勇氣，依法行政，他相信沒有一位區長、校長甘冒法律責任的風險，而他所謂的「依法行政」，其實就是李進勇宣示的「罷韓案應設置1823個投開票所」，李進勇所謂的溝通，就是陳朝建大談「甘冒法律責任的風險」的恫嚇 。

然而，選舉投票和罷免投票一定要設一樣多的投開票所嗎？在實務上恐怕大有討論空間，也沒有具體的條文規定，以2015年2月14日舉行的前立委蔡正元罷免投票為例，那一次台北市選委會在內湖、南港分設93個、42個投開票所，一共是135個，但2012年1月14日舉行的第八屆立委選舉，台北市選委會在內湖、南港分設137個、60個投開票所，一共是197個，罷免的投開票所僅為選舉投票的68.5%，但那次罷免投票的選務依然順利進行，也沒有人說投開票所設太少了。

這次高市選委會辦理罷韓投票剛好遇到疫情，學校出租場地自然會有所顧慮，但中選會自主委以降，一致要求高市選委會要設1823個投開票所，以符合李進勇要求「兩年前市長選舉在哪投票，這次的罷免就去哪裡」的要求，但卻找不到法律的依據，實務上也沒有這麼嚴格的作法，陳朝建說「我依法我驕傲」，如果找不出法律的依據，也不知他在驕傲什麼。

正如他在去年大選號次抽籤制止韓國瑜幕僚喊「兩支穿雲箭，台灣安全、人民有錢！」競選口號，他說依法會場不得造勢，隨後賴清德抽籤喊出「三張選票顧台灣，票投三票英德配」，陳朝建卻一言未發，如今陳朝建再怎麼說他依法行政，他怎麼驕傲，都只是自嗨而已。     

投票 罷免

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