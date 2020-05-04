藍議員替韓抱屈 批綠假防疫之名政治霸凌

高雄市議會上午開臨時會，市長韓國瑜率市府團隊到議會報告防疫、紓困等措施。國民黨團批民進黨假借關心防疫要市長來報告，卻行罷韓之實、政治霸凌。韓也感嘆，其他縣市辦防疫演練沒事，但高雄就被罵，「有心人扭曲、歪曲，水準太差，但我們該做的事，當仁不讓」。

上午國民黨團在臨時會質詢，國民黨議員曾俊傑說，聽到民進黨團質詢，令人遺憾，「說要談防疫、紓困，讓市長來報告，沒想到假借關心防疫，行罷韓之實，臨時會如此政治操作，非常不妥」。

曾俊傑替韓抱屈，「好的沒輪到市長，壞的都牽拖到市長」，不管哪政黨都應該針對市政，不要只會黑韓。他並表示，地方資源有限，呼籲中央多補助、多重視高雄，不要把高雄人當次等公民。

方信淵也說，民進黨團應該看好專案報告的題目，不要偏離主題、政治操作，今天是因應新冠肺炎疫情的報告，但很遺憾，民進黨團沒提良策和針對政策質詢。

陳美雅說，現在對高雄人最重要的是防疫，國民黨團想聽到市府報告如何防疫、紓困，昨敦睦艦隊又確診4例且無症狀，令市民擔心。

韓國瑜說，市府大年初一起防疫沒停過，超前部署成立一級開設、提出大型收治場所想法及紓困、平安演習等，「很悲哀、很難過，只要要市府提出的超前部署，就會有人唱衰」，像幸福川10天清乾淨，馬上有人唱衰有落葉，茄萣大排20多年沒清要清，可保證一定也馬上被唱衰。

韓國瑜說，對於二備金使用，除用於防疫、建設，還有判斷會下大雨，去年68淹水點，只治了20多個，都要持續去做，另還有登革熱防治等，如高雄有新冠肺炎、登革熱、漢他病毒、淹水、治安又不好，誰還要來高雄？維護城市形象，每個工作都要抓緊。

議員童燕珍說，市府在四維、鳳山防疫演練，民進黨說兵推，才真正造成市民恐慌，這是非常正常的防疫演練。議員王耀裕則請市府協助農漁民紓困，原民議員陳幸富則盼市府就業中心釋放初一定比例名額給原民，也幫忙復甦原鄉觀光。

韓國瑜說，農漁經濟產值不高，但對農漁民影響大，市府2019年水果外銷大幅成長，但今年沒辦法，但市府會爭取外銷，也包括石斑魚在想辦法外銷。另也鼓勵大家去原鄉觀光，做好自我防護就好，市府也會統一單一窗口，提供紓困諮詢。

議員李雅靜批，民進黨假防疫知名，行政治霸凌之實，根本沒針對防疫提出什麼質詢，市府多項作為超前部署，但民進黨議員在幹嘛？不要抹滅認真的人！

韓國瑜感嘆，澄清不是封城講了7天講7遍，還是說封城，媒體對高雄也太不公平，同樣綠營，基隆辦沒事、台北和台中辦沒事，高雄辦被修理滿頭包，「我不懂，協調各單位並喚醒民眾警覺，何錯之有？為何被罵成這樣？」

韓國瑜說，如果做的事都是為市民好，就問心無愧，「有心人扭曲、歪曲，對不起，是他們水準太差、心態可議，我們該做的事，當仁不讓！」