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立委視察高雄凸顯中央「卡韓」？高市府嘆：回不去了

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
立法院交通委員會召委陳雪生（右一）及多位立委今天到高雄考察交通建設。記者徐如宜／攝影
立法院交通委員會召委陳雪生（右一）及多位立委今天到高雄考察交通建設。記者徐如宜／攝影

立法院交通委員會今天考察高雄地區交通建設，這次視察由國民黨立委發動邀請，意在凸顯中央「卡韓」的多項建設。原本交通部長林佳龍預定要出席，昨晚臨時改由次長黃玉霖代打，召委陳雪生要高雄「有什麼委屈盡管說！」副市長李四川說，現在有沒有委屈已經來不及了，套一句連續劇講的「已經回不去了！」希望中央能多協助高雄發展。

立法院交通委員會召委陳雪生率隊，包含立委傅崑萁、魯明哲、陳玉珍、林岱樺、李德維、吳怡玎等，今天到高雄考察。上午在棧貳庫登上台灣港務公司船舶聽取簡報，並視察亞洲新灣區建設。高雄市府、土開公司、 港務公司參加，市府經發局、土開公司將報告摩天輪案，請立委協助解決土地的問題。

陳雪生說，交通部長林佳龍昨晚說身體不好，今天無法來高雄，由次長出席，他要求部長能充分授權次長。次長黃玉霖今天表示，得到部長授權，促進港市合作和其他面向的事，交通部都會盡最大努力協助；希望在立院協助下，港務公司、市府和交通部對開發案有新的開始。

高雄市府經發局向立委報告愛情摩天輪複合式開發案，提到當務之急是開發協議書尚未完成簽署，無法進行後續招商作業，請交通部儘速同意簽訂開發協議書，以利推動摩天輪開發計畫。潛在廠商表示對多功能經貿園區第20工區基地有投資意願，若開發期程延宕，恐造成廠商裹足不前，嚴重影響高雄建設。

李四川直言，「召委剛剛問有沒有什麼委屈？現在有沒有委屈已經來不及了」，套一句連續劇講的「已經回不去了！」

李四川說，有關多功能經貿園區第20工區開發協議書，第20工區包含高雄港1至10、16至18、21號碼頭，是高雄舊港區精華區位，亟待轉型。依都市計畫規定，第20工區開發時，航港局、港務公司須與市府簽訂開發協議書，才能申請建築。高市府107年12月5日審定開發計畫，並於107年12月21日函請港務公司簽訂協議書，後續經航港局、港務公司和市府進行5次協商，三方取得共識後，市府在108年6月25日正式函復核定同意簽署，但航港局表示尚需徵得交通部同意，至今遲未簽訂，導至該區32.4公頃待轉型開發土地未能順利招商，影響高雄整體發展。

立法院交通委員會委員今天到高雄考察交通建設。記者徐如宜／攝影
立法院交通委員會委員今天到高雄考察交通建設。記者徐如宜／攝影
立法院交通委員會召委陳雪生（右一）及多位立委，今天到高雄考察交通建設。記者徐如宜／攝影
立法院交通委員會召委陳雪生（右一）及多位立委，今天到高雄考察交通建設。記者徐如宜／攝影
交通部次長黃玉霖說，促進港市合作和其他面向的事，交通部都會盡最大努力協助。記者徐如宜／攝影
交通部次長黃玉霖說，促進港市合作和其他面向的事，交通部都會盡最大努力協助。記者徐如宜／攝影
立法院交通委員會委員今天到高雄考察交通建設。記者徐如宜／攝影
立法院交通委員會委員今天到高雄考察交通建設。記者徐如宜／攝影

航港局 李四川 考察

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