立委視察高雄凸顯中央「卡韓」？高市府嘆：回不去了

立法院交通委員會今天考察高雄地區交通建設，這次視察由國民黨立委發動邀請，意在凸顯中央「卡韓」的多項建設。原本交通部長林佳龍預定要出席，昨晚臨時改由次長黃玉霖代打，召委陳雪生要高雄「有什麼委屈盡管說！」副市長李四川說，現在有沒有委屈已經來不及了，套一句連續劇講的「已經回不去了！」希望中央能多協助高雄發展。

立法院交通委員會召委陳雪生率隊，包含立委傅崑萁、魯明哲、陳玉珍、林岱樺、李德維、吳怡玎等，今天到高雄考察。上午在棧貳庫登上台灣港務公司船舶聽取簡報，並視察亞洲新灣區建設。高雄市府、土開公司、 港務公司參加，市府經發局、土開公司將報告摩天輪案，請立委協助解決土地的問題。

陳雪生說，交通部長林佳龍昨晚說身體不好，今天無法來高雄，由次長出席，他要求部長能充分授權次長。次長黃玉霖今天表示，得到部長授權，促進港市合作和其他面向的事，交通部都會盡最大努力協助；希望在立院協助下，港務公司、市府和交通部對開發案有新的開始。

高雄市府經發局向立委報告愛情摩天輪複合式開發案，提到當務之急是開發協議書尚未完成簽署，無法進行後續招商作業，請交通部儘速同意簽訂開發協議書，以利推動摩天輪開發計畫。潛在廠商表示對多功能經貿園區第20工區基地有投資意願，若開發期程延宕，恐造成廠商裹足不前，嚴重影響高雄建設。

李四川直言，「召委剛剛問有沒有什麼委屈？現在有沒有委屈已經來不及了」，套一句連續劇講的「已經回不去了！」