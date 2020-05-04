批公開評金正恩 立委怒槓國安局長「台上互瞪」良久

為了國安局長邱國正日前回應立委詢問評論北韓領導人金正恩健康問題，國民黨立委洪孟楷今日在立法院槓上邱國正，認為他態度可議，但邱國正強調自己沒有錯，當日是應立委詢問提供應答，但他未來會檢討答詢方式。兩人答詢結束後在台上「互瞪」良久，成為立法院罕見畫面。

國防部長嚴德發、國安局長邱國正上午列席立法院，就「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」進行專案機密報告。

洪孟楷質詢，邱國正日前評論金正恩健康問題，指稱金正恩確實有生病，媒體報導，成為全球情報單位公然評論他國領導人健康首例，但邱國正今天上午仍否認有錯，「妥當嗎？」洪孟楷進一步表示，國安局遇敏感問題，不是經常以「私下再向立委報告」應對，為何面對此事不承認自己的錯。中華民國情報單位「公然」評論他國領導人，態度可議。洪表示，自己在詢答時已多次給邱國正台階下，「國安局長只要承認錯誤與不妥，為造成國際社會關注而致歉」即可，持續這樣的態度，只會更下不了台。

邱國正回應，他的不妥當處是他太直接了當給了答案，如果因此造成很大紛擾，爾後立委詢問他不作答。邱國正表示，不是他公然講，而是立委公然問，「我沒有錯」，面對立委詢問，他以有恙、微恙應對。但他會檢討回答問題的方式。而他並未考慮所謂下得了下不了台的問題。

但洪孟楷批評完此事後，自己也緊接詢問，五月一日金正恩有影片與照片流出，可能是假的，他要求國安局就掌握資料與情報，解讀是金正恩本人的準確性有多高。邱國正則稱，「我會後私下向你報告」；洪孟楷再詢有立委在社群聲稱這不是金正恩，是替身，發言妥當嗎？邱國正說，「我沒意見，爭議訊息會交付有關部會了解」。

洪孟楷回到原話題批評，指邱國正身為中華民國情報機關首長，卻公然講任何一國領導人身體有狀況，妥當嗎？邱國正表示，他再次表示，他不是「公然」評論其他國家元首，而是有立委公然問他，他提供了判斷。

洪孟楷對此怒道，邱國正認知有問題，「在此地不是公然嗎，後面是媒體不是嗎？」詢答時間結束後，兩人在質詢台上不肯先離開，對瞪良久。