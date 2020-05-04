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閱報秘書／陳文成遭約談隔日成屍體 警方稱他畏罪自殺
美國卡內基美隆大學統計系助教陳文成1981年5月從美返台探親，因曾捐款給美麗島雜誌，7月2日遭警備總部人員約談，隔日被發現陳屍於台大研究生圖書館旁。官方聲稱他是畏罪自殺，陳文成親友則指控是遭到政府謀殺，解嚴後政府多次對此案重啟調查皆無結果。
當時政府在美方和社會壓力下，取消海外政治犯黑名單，並同意讓異議人士回台，成台灣民主重要進程。2015年3月21日，在時任台大校長楊泮池支持下，台大校務會議通過將陳文成陳屍地點命名為「陳文成事件紀念廣場」。
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