鎖定補選 民眾黨急覓選將

罷免高雄市長韓國瑜投票即將在6月6日舉行，各黨鎖定補選機會。民眾黨態度轉趨積極，有意「以戰養戰」，為2022地方選舉熱身，但卡在無人選，目前鎖定無黨派色彩的在地人士，積極尋覓對象。

有立委觀察，罷韓能否成功，各黨都在看，也蠢蠢欲動，只是對布局低調，以免被挺韓人士抓住話柄。

民眾黨黨內人士透露，民眾黨躍躍欲試，希望以戰養戰，考慮以不同形式參加選舉，為2022年地方選舉打一場「熱身賽」，雖然不一定能贏，但盼藉此練兵，讓民眾黨上下熟悉選舉。民眾黨人士表示，不排除與其他政黨合作、組成聯盟，共同推人，但現階段包括民眾黨立委蔡壁如、張其祿等，也同樣在考量之內。尤其蔡壁如日前被爆出將戶籍遷往高雄，被外界解讀為備戰高雄市長補選，但黨內人士指出，蔡壁如遷戶籍確實與選舉無關，但黨內也確有聲音，向蔡壁如施壓，希望她代黨出征，只是蔡壁如還未被黨內說服。

他指出，依照蔡壁如的個性，若要參選，勢必會辭去立委一職。

民眾黨人士表示，在挑選黨內由誰出馬的同時，也積極於黨外尋覓新面孔，希望是高雄在地人士，素人尤佳，不要有政黨色彩。特別是，如果有國民黨背景，對民眾黨而言包袱太重。

時代力量對參選態度保留。黨主席徐永明表示，黨內雖尚未詳細討論，但考量民進黨若由行政院副院長陳其邁出馬，時代力量執意推人，未必有利2022年高雄市議員選舉，現仍傾向不推派人選。未來地方首長選舉，除了選擇與無黨籍參選人合作，組成「時力聯盟」，也不排斥與非國民黨的黨派合作。似乎有意向民眾黨伸出橄欖枝。