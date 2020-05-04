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中選會：有足夠投票所 才能分流防疫

聯合晚報 / 記者鄭媁／台北報導
中選會副主任委員陳朝建上午宣讀中選會給高雄市各區長和市立學校校長的一封信，呼籲區長、校長應該保持行政與教育中立，依法辦理選務。 記者余承翰／攝影
中選會副主任委員陳朝建上午宣讀中選會給高雄市各區長和市立學校校長的一封信，呼籲區長、校長應該保持行政與教育中立，依法辦理選務。 記者余承翰／攝影

罷韓將在一個月後投票，但仍短缺逾600個投開票所，中選會槓上高市府。中央選舉委員會上午舉行記者會，強調依法辦理選務就是民主政治的體現，配合疫情指揮中心做好選務防疫，洽借足夠投票所，人潮反而能適度分流，請校長及區公所長依法行政。

投票所不足，高市選委會主委陳雄文稱，因顧慮防疫，連國立大學和國營單位都不借。中選會昨日發布新聞稿指出，罷韓案應設置1823所投票所，高市選委會三次回報完成洽借的投開票所數逐次減少。高市教育局以防疫為由，要求減少入校人流，被質疑是干擾投票。

中選會今早再開記者會，副主委陳朝建說，區長、校長自當行政中立、教育中立，也要依據法令彼此協力，當府函與局函指令不一致時，應以府函為準，為何還會另外有便簽、LINE的指示，讓校長紛紛拿回已經出借的同意書。至於期限到仍不洽借的區公所是否違法？陳朝建僅重申，相信沒有一位區長校長甘冒法律責任的風險。

投票 中選會 選委會

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