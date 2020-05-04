中選會：有足夠投票所 才能分流防疫

罷韓將在一個月後投票，但仍短缺逾600個投開票所，中選會槓上高市府。中央選舉委員會上午舉行記者會，強調依法辦理選務就是民主政治的體現，配合疫情指揮中心做好選務防疫，洽借足夠投票所，人潮反而能適度分流，請校長及區公所長依法行政。

投票所不足，高市選委會主委陳雄文稱，因顧慮防疫，連國立大學和國營單位都不借。中選會昨日發布新聞稿指出，罷韓案應設置1823所投票所，高市選委會三次回報完成洽借的投開票所數逐次減少。高市教育局以防疫為由，要求減少入校人流，被質疑是干擾投票。

中選會今早再開記者會，副主委陳朝建說，區長、校長自當行政中立、教育中立，也要依據法令彼此協力，當府函與局函指令不一致時，應以府函為準，為何還會另外有便簽、LINE的指示，讓校長紛紛拿回已經出借的同意書。至於期限到仍不洽借的區公所是否違法？陳朝建僅重申，相信沒有一位區長校長甘冒法律責任的風險。