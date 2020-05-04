快訊

直播／我今新增1確診為境外移入 累計437人確診、334人解除隔離

防疫詐術？美國土安全部：中國隱瞞疫情「以搶購防疫物資」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市議會民進黨團逼3道歉 韓國瑜只談3感謝

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議會民進黨團幹事長陳致中（前左三）要高雄市長韓國瑜向市民做3道歉。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會民進黨團幹事長陳致中（前左三）要高雄市長韓國瑜向市民做3道歉。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會民進黨團今天上午質詢高雄市長韓國瑜，黨團幹事長陳致中要韓國瑜就二百多天未進議會、第二備金已用了八成左右和「兵推」3件事向高雄市民給3個道歉。韓國瑜用對中央流行疫情指揮中心、高雄市政府和全市醫護、議會的感謝回應，不談道歉。

陳致中說，去年韓國瑜到議會做施政報告之後，已經200多天未進議會報告，韓應就此向市民道歉；目前才5月，但市政府的第二預備金已用了8成多，眼看汛期將到，日後如何維護市民安全？另辦兵推，造成市民防疫恐慌，這3件事韓應向市民道歉。

韓國瑜不談道歉之事，用3個感謝來答覆：1要感謝中央流行疫情指揮中心從元月以來的防疫工作，做得可圈可點；2要感謝高雄市政府全體同仁和全市醫護人員全心投入防疫；3、感謝高雄市議會讓市政府到會報告。

民進黨團不滿意，但仍由黨團書記長林智鴻追問有關罷免投票投開票所準備情形，林要兼任市選委會主任委員的副市長陳雄文說明中選會要求高雄市備妥1823個罷免投開票所，今天有多少個了？陳雄文表示昨天是假日，今天還沒有接到彙整報告，到上午止還不了解目前掌握多少投開票所。

林智鴻轉而問韓國瑜，韓國瑜說他是罷免案當事人，不適合答覆這個問題。

面對高雄市議會民進黨團幹事長陳致中的質詢，高雄市長韓國瑜用3感謝回應。記者楊濡嘉／攝影
面對高雄市議會民進黨團幹事長陳致中的質詢，高雄市長韓國瑜用3感謝回應。記者楊濡嘉／攝影

韓國瑜 高雄市 罷免

延伸閱讀

韓國瑜到議會報告紓困方案 疫情過後加大振興經濟力道

進議會報告防疫 韓國瑜：本土零確診但不敢掉以輕心

高市國民黨團批：陳時中不來演練、李進勇卻盯場罷韓

臨時會不能質詢韓國瑜 高市時力議員抗議質詢權被剝奪

相關新聞

海基會秘書長姚人多回清大 陳明通、李大維將連動？

蔡英文總統將於5月20日之後展開第二任期，隨著就職時間逼近，府院是否改組也引發討論。海基會副董事長兼秘書長姚人多今天公開...

台北地下街消防安檢不合格 綠委爆粗口：X！比錢櫃嚴重

台北錢櫃日前大火造成多人傷亡。民進黨立委沈發惠今在立法院質詢時表示，經查，各縣市消防安全檢查不合格場所很不平均，高雄有二...

立委視察高雄凸顯中央「卡韓」？高市府嘆：回不去了

立法院交通委員會今天考察高雄地區交通建設，這次視察由國民黨立委發動邀請，意在凸顯中央「卡韓」的多項建設。原本交通部長林佳...

批公開評金正恩 立委怒槓國安局長「台上互瞪」良久

為了國安局長邱國正日前回應立委詢問評論北韓領導人金正恩健康問題，國民黨立委洪孟楷今日在立法院槓上邱國正，認為他態度可議，...

【國民黨重生路2】朱立倫一手好牌 為何打到變「邊緣倫」

從明星立委到明星縣長、行政院副院長，而且在新北市長之戰裡完勝蔡英文，朱立倫在國民黨曾經具備「最強接班人」的條件。但2016年接任國民黨主席後，幾個重要政治判斷失準，卻讓他的政治行情一再下滑。如今無官卻很難「一身輕」的朱立倫，未來動向如何，是否還有「更上一層樓」的機會，也成政壇關注的焦點。

高雄市議會民進黨團逼3道歉 韓國瑜只談3感謝

高雄市議會民進黨團今天上午質詢高雄市長韓國瑜，黨團幹事長陳致中要韓國瑜就二百多天未進議會、第二備金已用了八成左右和「兵推...

罷韓若過..民眾黨積極布局市長補選 要「以戰養戰」

罷免高雄市長韓國瑜投票即將在6月6日舉行，各黨也鎖定未來補選的機會，不過據了解，時代力量暫時無意推派人參選，而民眾黨雖有...

影／中選會給區長校長的一封信 呼籲「我依法我驕傲」

高雄市長韓國瑜罷免案投票僅剩一個月左右，高雄市政府被質疑以防疫為由，限制各校只能出借2間投開票所，中選會副主任委員陳朝建...

沒提假扣押跟業者太好？柯文哲籲：練台生出來面對

台北市長柯文哲今天赴北市議會專案報告錢櫃KTV林森店大火案。柯文哲答詢時，呼籲錢櫃董事長練台生，應該要有企業的社會責任，...

公共衛生師拚立法 立委指應考資格入法有討論空間

新冠肺炎疫情影響全球，但台灣目前在這場防疫戰役中打了不錯的仗，外界認為與台灣公衛觀點與前瞻規畫有關，也讓「公共衛生師」的...

影／推陪審參審一併試行 民團籲立院重視司改

由民間司法改革基金會等超過100個團體組成的「陪審參審一併試行推動大聯盟」，上午於立法院外呼籲司法院勿擅自排除陪審制，且...

影／台北地下街消防多項不合格 沈發惠質詢氣到罵粗話

民進黨立委沈發惠今天上午於立法院內政委員會，針對各類場所之建築物公共安全檢查與申報、防火避難設施及消防設備設置、改善與檢...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診破350萬！ 義大利死亡數近二月新低

磐石經驗 專家懷疑：不少無症狀感染者被漏放

敦睦艦隊採檢結果出爐！解隔離前檢驗4人陽性

整理包／0確診破功！敦睦艦隊再增4人確診 均為磐石艦官兵

美國務卿：大量證據顯示 新冠病毒源自武漢實驗室

磐石艦4人陽性 346人全數明日上午再度採檢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。