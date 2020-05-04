高雄市議會民進黨團逼3道歉 韓國瑜只談3感謝

高雄市議會民進黨團今天上午質詢高雄市長韓國瑜，黨團幹事長陳致中要韓國瑜就二百多天未進議會、第二備金已用了八成左右和「兵推」3件事向高雄市民給3個道歉。韓國瑜用對中央流行疫情指揮中心、高雄市政府和全市醫護、議會的感謝回應，不談道歉。

陳致中說，去年韓國瑜到議會做施政報告之後，已經200多天未進議會報告，韓應就此向市民道歉；目前才5月，但市政府的第二預備金已用了8成多，眼看汛期將到，日後如何維護市民安全？另辦兵推，造成市民防疫恐慌，這3件事韓應向市民道歉。

韓國瑜不談道歉之事，用3個感謝來答覆：1要感謝中央流行疫情指揮中心從元月以來的防疫工作，做得可圈可點；2要感謝高雄市政府全體同仁和全市醫護人員全心投入防疫；3、感謝高雄市議會讓市政府到會報告。

民進黨團不滿意，但仍由黨團書記長林智鴻追問有關罷免投票投開票所準備情形，林要兼任市選委會主任委員的副市長陳雄文說明中選會要求高雄市備妥1823個罷免投開票所，今天有多少個了？陳雄文表示昨天是假日，今天還沒有接到彙整報告，到上午止還不了解目前掌握多少投開票所。