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海基會秘書長姚人多宣布回清大 陳明通李大維將連動？

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
本報資料照片。
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蔡英文總統將於5月20日之後展開第二任期，隨著就職時間逼近，府院是否改組也引發討論。海基會副董事長兼秘書長姚人多今天公開在臉書表示，他將依計畫回清大任教，昨天晚上已向董事長張小月口頭請辭，今早也按程序遞交辭呈。

姚人多表示，選後到現在，媒體對於他未來的動向，一直有一些報導及揣測。真的很謝謝大家關心。清大社會所核准的借調期限是到今年，他會按照原定計畫歸建。昨天晚上他已經向張董事長口頭請辭。今天早上，他也正式按照程序遞交辭呈，未來將回到學校教書。他來海基會這一年十個多月的日子裡，有幸獲得張小月以及董事會的信任，在有限的資源及空間下，努力為兩岸的交流貢獻心力。這將近兩年的日子裡，從居住證、稅制、台商返台投資、中共代理人修法、武漢的疫情、到替血友病童千里送藥，這段歷練在他的人生中，都留下光榮的感覺。能擔任海基會秘書長，而且是在這樣子的兩岸局勢下擔任秘書長，是他過去四年擔任公職生涯中最美麗的回憶。

姚人多說，他知道上任之初，許多人對他的到任抱持很大的問號，「很多台商朋友一開始不願意跟我見面，以為我是個大魔王之類的人。不過，隨著跟我共事，隨著跟我見面的次數變多了，他們慢慢接受我這個人。我沒有忘記總統在我上任之初對我的叮嚀，她告訴我，要好好照顧台商。這兩年來，這句話一直在我腦袋裡面，所以我做得比別人多（喝的也比別人多），原先不願意參加活動的會長們現在都願意回來了，政府跟台商之間的關係，也逐漸恢復。海基會是台商的娘家，我希望過去這一段時間，我有做到這句話。」

姚人多說，感謝他所有的同仁，記得剛來的時候，同仁在電梯口，只要看到他在電梯裡面，沒有一個人敢進來。他告訴大家，他很不喜歡那種層級分明的感覺。經過一年多，「現在，電梯門打開，你們不只會走進來，還會跟我閒聊，我不敢說這是我的成功，不過，至少這是我想要看到的海基會。」

姚人多表示，新冠疫情爆發以來，會內上上下下忙到天翻地覆。1月23日武漢封城以來，會裡面第一線接電話的同仁，就開始了承擔抱怨、訴苦、指責的日子，「除夕那個晚上，第一線的同仁仍然值班，他們沒時間吃年夜飯，陪伴他們度過農曆新年的，除了家人之外，還有一通又一通來自湖北國人的電話。大家的辛苦我都知道。我記得我跟我的秘書要了第一線值班同仁的手機，除夕夜的時候特別打給他們說謝謝。我一輩子都會記得，他們接到我電話時，語氣上展露的驚訝與錯愕，他們不相信會接到我的電話。」

他也要特別謝謝新冠肺炎專案小組的所有成員。那一個又一個熬夜整理名單的夜晚，「我們一起工作，一起為政府交給我們的任務而努力，這是我擔任秘書長以來最難忘的一刻。類包機的計畫啟動之後，我們負責訂位的工作。在八樓會議室，我們成立了專案辦公室，接電話的手從來都沒有放下來過，所有被指派任務的同仁，齊心協力，使命必達。我坐在那裡，看著各位，心中充滿了驕傲。我們是一個團隊，而且是一個有戰力的團隊。」

民進黨人士則指出，未來行政院長蘇貞昌確定留任應是既定事實，目前執政團隊重心都放在防疫，預估五二○之後，內閣僅會微幅改組，但兩岸、國安團隊可能會有一番異動，陸委會主委陳明通、國安會秘書長李大維及姚人多，三人位置將是「連動關係」。

姚人多 台商 海基會

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