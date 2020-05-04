罷韓若過..民眾黨積極布局市長補選 要「以戰養戰」

罷免高雄市長韓國瑜投票即將在6月6日舉行，各黨也鎖定未來補選的機會，不過據了解，時代力量暫時無意推派人參選，而民眾黨雖有意「以戰養戰」，為2022熱身，卻苦無推派不出人選，目前積極尋覓對象，鎖定無黨派色彩的在地人士。

罷韓投票在即，有民進黨立委觀察，罷韓能否成功，各黨都在看，但對於相關布局大多保持低調，以免被挺韓人士抓住話柄，但確實蠢蠢欲動。

時代力量黨主席徐永明表示，未來地方首長選舉，除了選擇與無黨籍參選人合作，組成「時力聯盟」，也不排斥與非國民黨的黨派合作。似乎有意向民眾黨伸出橄欖枝。

不過針對可能的高雄市長補選，徐永明評估，黨內雖尚未做詳細討論，但考量民進黨若由行政院副院長陳其邁出馬參選，時代力量執意推人未必有利於為2022年高雄市議員選舉，現仍傾向不推派人選。

至於民眾黨的動向，有黨內人士透露，民眾黨目前躍躍欲試，希望用以戰養戰的方式，考慮以不同形式參加選舉，為2022年地方選舉打一場「熱身賽」，雖然不一定能贏，但盼藉此練兵，讓民眾黨上下熟悉選舉。

而要不要自己推派人選，民眾黨人士表示，現行雖不排除與其他政黨合作、組成聯盟，共同推人，但現階段包括民眾黨立委蔡壁如、張其祿等，也同樣在民眾黨的考量之內。

尤其蔡壁如日前被爆出將戶籍遷往高雄，被外界解讀為備戰高雄市長補選，但黨內人士指出，蔡壁如遷戶籍確實與選舉無關，不過黨內確有聲音，向蔡壁如施壓，希望由她代黨出征，只是蔡壁如本人並無意願，還未被黨內說服。

且他指出，依照蔡壁如的個性，若要參選，勢必會辭去立委一職。

民眾黨人士表示，在挑選黨內由誰出馬的同時，也積極於黨外尋覓新面孔，目前條件希望是高雄在地人士，素人尤佳，不要有政黨色彩，特別是如果有國民黨背景，對民眾黨而言包袱太重。