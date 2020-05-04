影／中選會給區長校長的一封信 呼籲「我依法我驕傲」

高雄市長韓國瑜罷免案投票僅剩一個月左右，高雄市政府被質疑以防疫為由，限制各校只能出借2間投開票所，中選會副主任委員陳朝建上午宣讀中選會給高雄市各區長和市立學校校長的一封信，呼籲區長、校長應該保持行政與教育中立，依法辦理選務，並指當府函與局函指令不一致時，應以府函為準，懇請區長、校長深思選務的辦理是在履行市民在憲法上的基本權，更在記者會上數次高呼「我依法，我驕傲」。