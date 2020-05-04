沒提假扣押跟業者太好？柯文哲籲：練台生出來面對

台北市長柯文哲今天赴北市議會專案報告錢櫃KTV林森店大火案。柯文哲答詢時，呼籲錢櫃董事長練台生，應該要有企業的社會責任，現階段應出來面對、處理。

國民黨議員游淑慧、王鴻薇質疑，「柯文哲是不是跟業者(練台生)太好了？」游淑慧提到，柯文哲曾在臉書質疑一名需居家檢疫的失聯胡姓男子出來面對，柯過去也曾對遠雄創辦人趙藤雄說，「趙沒有坐牢，就是司法的悲哀」。游說，柯文哲的這兩個態度，是否都應用在練台生身上？不應該都只有柯文哲出來面對，柯文哲回應「對」。

王鴻薇也說，錢櫃大火發生至今第八天，北市府竟沒有相關假扣押動作。王提到，柯市府5月8日才要與受害家屬開會，但市府到現在為止，竟沒有任何信託作為，甚至連要向業者信託多少錢也都沒有估算。王說，新北八仙塵爆意外時，新北市府第二天就強制作為，向法院申請假扣押，第五天申請假扣押業者1.69億元，北市府遲無作為，質疑市府「太過消極，還是跟業者太好了？」

北市法務局長袁秀慧回應，當時八仙塵爆業者的資歷，與現在的業者資歷不同，北市府評估的是，用什麼樣的方法可以讓受害者最快獲得賠償。