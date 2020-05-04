公共衛生師拚立法 立委指應考資格入法有討論空間

新冠肺炎疫情影響全球，但台灣目前在這場防疫戰役中打了不錯的仗，外界認為與台灣公衛觀點與前瞻規畫有關，也讓「公共衛生師」的證照與制度化，獲得衛福部及立法院各黨立委支持。但有立委表示，公衛師的應考資格是否入母法，仍有討論空間，希望衛福部在院會討論時，能拿出更明確資訊來說明。

立法院社會福利及衛生環境委員會今針對「國民年金法第12條及第40條條文修正草案」案，及「公共衛生師法草案」等案進行審議，邀請衛福部次長薛瑞元進行報告。

民眾黨立委蔡壁如表示，此次新冠肺炎意外讓公衛系「爆紅」，如台大公衛系的申請人數，從去年93人暴增到今年的1374人，醫學與公衛背景同樣變得吃香。她說公衛師過去20年無法立法，是對應考資格跟執業範圍上一直有不同見解、討論，她認為台灣一直以來重醫療輕公衛，讓「預防重於醫療」流於口號，不過公衛是一個專業，希望透過此次修法克服這些難處。

民進黨立委蘇巧慧表示，公共衛生師法審查，討論了20年沒過，最大原因有二：應考資格跟執業範圍，對專業認定上一直未有定案。她笑稱，台大公衛系此次一夕爆紅、1000多人報考，一個法將通過帶起這麼多人來，還以為是公衛背景學者的陳副總統、陳其邁副院長代言太好、太優秀。

蘇巧慧說，目前該法行政院版提出對第4條應考資格明白入法，特別是相關醫事人員應考資格入法，須修習公衛核心課程學分才得以報考的規定，有諸多不同面向的討論。她質疑標準是什麼？

醫事司長石崇良表示，醫事人員共15部法令，有的是應考資格入法，有的沒有、回到考試規則，但各有利弊；而公衛師過去應考資格有所爭議，所以希望經過大家討論後更明確，在執行上更沒爭議。

蘇巧慧說，希望在之後對該法逐條討論時，醫事司能有更明確資料，因為入不入法差別是，若入法未來資格要調整時，是得以修法程序，這樣會很「硬」、耗時耗力，因未來應考資格也可能視未來走向有調整。她自己的版本是沒有入母法，但強烈要求仍有報考資格、專業、應對科系，讓科系價值被展現，才是重要的。

薛瑞元說，公衛師法這20年來修不過，其中一個是應考資格問題，就是有爭議，故這次修法白紙黑字方式寫清楚最好，包含相關的競業關係等，他說屆時衛福部會完整提出徵點說明。