不借投票所違法？中選會：相信沒人願冒法律風險

罷韓一個月後投票，仍短缺逾600個投開票所，中選會槓上高市府。中央選舉委員會上午舉行記者會，強調依法辦理選務就是民主政治的體現，配合疫情指揮中心做好選務防疫，洽借足夠投票所，人潮反而能適度分流，請校長及區公所長拿出智慧及勇氣，依法行政。

罷韓投票，短缺逾600個投開票所，高市選委會主委陳雄文稱，因顧慮防疫，連國立大學和國營單位都不借。上周末中選會主委李進勇特別南下高雄協調，說重話，地方選委會要借的國立大學、國營單位若借不到，「我這粒頭斬落來乎你（台語）」。中選會昨日也發布新聞稿指出，罷韓案應設置1823所投票所，高市選委會三次回報完成洽借的投開票所數逐次減少，高市教育局以防疫為由，要求分散投開票所，減少入校人流，被質疑是干擾投票。

中選會今早再開記者會，副主委陳朝建說，區長、校長自當行政中立、教育中立，也要依據法令彼此協力，當府函與局函指令不一致時，應以府函為準，為何還會另外有便簽、LINE的指示，讓校長紛紛拿回已經出借的同意書。

陳朝建表示，感謝已經完成洽借區公所戮力從公、奉公守法。中選會並呼籲拒絕洽借、限制洽借的校長及區長，思考科學、民主精神，依法辦理公務的必要性，更是履行市民在憲法上的基本權，「投下同意或不同意票，根本不會是、不該是，也不可能是區長及校長應該在意的事。」

至於期限到仍不洽借的區公所，是否代表違法？陳朝建僅重申，相信沒有一位區長校長甘冒法律責任的風險，「我依法，我驕傲」。