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影／台北地下街消防多項不合格 沈發惠質詢氣到罵粗話

攝影中心 / 記者曾原信／即時報導
民進黨立委沈發惠怒批，台北地下街人潮眾多，卻從去年十月就已經被公告為消防安檢不合格場所，至今遲未改善，且地下街人流眾多，十分危險。記者曾原信／攝影
民進黨立委沈發惠怒批，台北地下街人潮眾多，卻從去年十月就已經被公告為消防安檢不合格場所，至今遲未改善，且地下街人流眾多，十分危險。記者曾原信／攝影

民進黨立委沈發惠今天上午於立法院內政委員會，針對各類場所之建築物公共安全檢查與申報、防火避難設施及消防設備設置、改善與檢查之精進措施質詢內政部部長徐國勇時，沈發惠提到台北市消防安全檢查重大不合格場所四件案例中，赫然發現人流龐大的台北地下街，沈發惠激動爆一字粗話，徐國勇聽聞後尷尬笑，並表示會督促地方政府改善。

沈發惠表示，去年10月就公告台北地下街消防安檢不合格，地下街又是人潮聚集的公共場所，「比錢櫃還多」，沈發惠批評，去年至今已檢查數次，顯示檢查效果不彰，「重大違規都公布在官網上了還視而不見」，但台北地下街的出入口也沒有比照違規營業場所，貼上重大消防安檢不合格的宣導標語。

民進黨立委沈發惠（左）怒批，台北地下街人潮眾多，卻從去年十月就已經被公告為消防安檢不合格場所，至今遲未改善，沈發惠情緒激動甚至爆粗，質詢結束後還有立院同仁上前鼓勵支持。記者曾原信／攝影
民進黨立委沈發惠（左）怒批，台北地下街人潮眾多，卻從去年十月就已經被公告為消防安檢不合格場所，至今遲未改善，沈發惠情緒激動甚至爆粗，質詢結束後還有立院同仁上前鼓勵支持。記者曾原信／攝影
消防署署長陳文龍（左）及內政部部長徐國勇（右）今天上午出席立法院內政委員會，針對台北市地下街安檢不合格問題，徐國勇表示將督促地方政府改善。記者曾原信／攝影
消防署署長陳文龍（左）及內政部部長徐國勇（右）今天上午出席立法院內政委員會，針對台北市地下街安檢不合格問題，徐國勇表示將督促地方政府改善。記者曾原信／攝影

沈發惠 徐國勇 安檢

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