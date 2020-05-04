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影／台北地下街消防多項不合格 沈發惠質詢氣到罵粗話
民進黨立委沈發惠今天上午於立法院內政委員會，針對各類場所之建築物公共安全檢查與申報、防火避難設施及消防設備設置、改善與檢查之精進措施質詢內政部部長徐國勇時，沈發惠提到台北市消防安全檢查重大不合格場所四件案例中，赫然發現人流龐大的台北地下街，沈發惠激動爆一字粗話，徐國勇聽聞後尷尬笑，並表示會督促地方政府改善。
沈發惠表示，去年10月就公告台北地下街消防安檢不合格，地下街又是人潮聚集的公共場所，「比錢櫃還多」，沈發惠批評，去年至今已檢查數次，顯示檢查效果不彰，「重大違規都公布在官網上了還視而不見」，但台北地下街的出入口也沒有比照違規營業場所，貼上重大消防安檢不合格的宣導標語。
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