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高市議會表決 時力能質詢10分鐘、個別議員質詢被否決

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議會動用表決，時代力量議員終有10分鐘質詢時間，但民進黨團提的個別議員質詢案被否決。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會動用表決，時代力量議員終有10分鐘質詢時間，但民進黨團提的個別議員質詢案被否決。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會今天召開第3屆第4次臨時會，議員排定由高雄市長韓國瑜率市府相關局處向議會專案報告防疫、紓困和振興產業，但因只有黨團質詢，無議員個人質詢，大會一開始，民進黨議員和時代力量議員就發言表達不滿，要求變更議程讓個別議員質詢10分鐘到15分鐘，國民黨則強調防疫的重要，要維持程序委員會決議，爭執不下，主席副議長陸淑美宣布休息15分鐘後再議，後表決延長無黨團結聯盟質詢時間10分鐘，讓時力議員質詢，但個別議員質詢被否決。

民進黨議員李喬如、鄭光峰、邱俊憲、時代力量議員林于凱、國民黨議員劉德林對是否開放議員個人質詢表達看法。

李喬如歷7屆議員，她說在議會這麼多年，還沒有遇過臨時會市長專案報告之後只有黨團質詢，沒有議員個人質詢，所以程序委員會的決議，她不能接受。

林于凱表示，程序委員會決議這次臨時會只有黨團可以質詢，又沒有開放個人質詢，等於時力議員在這次臨時會中都沒有辦法質詢；第一次臨時會時，他們有10分鐘時間質詢，後來的臨時會和定期大會沒有，可是還有個人質詢，這次什麼都沒有，他要表達的民意即無法表達。

劉德林說明這次從第3次定期大會延開到第4次臨時會召開方式，都是為了防疫考量，像昨天敦睦艦隊又出現4例無症狀的新冠肺炎確診個案，可見疫情仍令人擔心；議會開會，只要有一位官員或議員用確診，事情就嚴重，因此臨時會的方式才是負責任的做法。

鄭光峰、邱俊憲強調很不以然，先後反駁劉。鄭說，防疫也不能逃避議會監督，應有個別議員質詢時間，國民黨團不支持個別議員質詢時間，才是完全沒有責任的做法。邱俊憲也力主個別議員質詢時間。

休息之後再開會，無黨團結聯盟總召朱信強建議把無黨籍的質詢時間增加10分鐘，讓時力、台聯議員質詢，民進黨團總召要求開放個別議員質詢。

兩案訴諸表決，無黨團結聯盟增10分鐘質詢時間有61人贊成，但開放個別議員質詢以反對的33人、贊成的27人被否決。

人質 時代力量 民進黨

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