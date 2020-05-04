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錢櫃大火消防局長該下台？柯文哲：反對燒女巫運動

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市長柯文哲今天赴市議會專案報告。記者張世杰／攝影
台北市長柯文哲今天赴市議會專案報告。記者張世杰／攝影

北市錢櫃林森店大火，造成6死憾事，台北市長柯文哲今天赴市議會專案報告，民進黨市議員王世堅頻追問，北市消防局長吳俊鴻該下台謝罪？柯文哲回說「我反對燒女巫運動」，先等政風完整調查，這才是文明政府該做的事；吳俊鴻則說「我會靜待調查結果，我會負我的責任」。

王世堅表示，4月26日的錢櫃林森店大火，造成6位市民不幸身亡，如果還是歌照唱、趴照開，柯市府大門可以關了，並指消防局長在第一時間應該下台謝罪，懲處名單何時出來？局長要不要負全責？誰該負責誰該下台？

副市長黃珊珊表示，懲處名單會在周四提出來；北市消防局長吳俊鴻回說，「我會靜待調查結果，我會負我的責任」。

不過，王世堅酸說柯文哲，指已經開始推託，「有事黃珊珊，沒事柯文哲」，並詢問柯文哲，到底誰要負責？局長要下台嗎？柯文哲表示，現在還是要建立一個制度，「我反對燒女巫運動」，還是要有政風完整調查，這是文明政府該做的事。

另外，之前國民黨議員李明賢於政論節目上，指柯文哲跟錢櫃董座練台生有好交情，還去練台生家吃飯，不料，又傳出柯文哲跟李明賢私下又說，去吃飯的是總統蔡英文，但隨即被蔡英文否認。

王世堅批評柯文哲，平常依附企業大老，稍有風吹草動就切割，還推給總統蔡英文，這是人格問題，能不能像個男子漢、有擔當？柯文哲回說「可以啦」，並說這就是誤會，七傳八傳就變這樣，他相信李明賢也不是這樣講。

緊接著王世堅質詢的李明賢，讓氣氛略顯尷尬，李明賢則說，錢櫃大火事件，都沒人樂見，針對企業責任及司法責任，市府應該站穩立場。

民進黨市議員李建昌則說，錢櫃大火不幸6人死亡，令人扼腕傷心，他要公開舉報，之前市議會通過連續預算，讓北市市場處改善台北地下街的消防設備，但B2地下停車場的排煙設備，這幾個月未改善，還被北市消防局連續開罰2次，為何連接台鐵、高鐵的年輕人聚集地，變成這樣？並詢問柯文哲是否知情。

柯文哲坦言不知道，這他之後問清楚，再看怎麼處理；一旁的黃珊珊也說，議員調資料她才知道這件事。

柯文哲 北市 李明賢

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