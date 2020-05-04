高市國民黨團批：陳時中不來演練、李進勇卻盯場罷韓

高雄市議會國民黨團今開記者會，批民進黨打壓高雄市長韓國瑜，在疫情緊張時，中央流行疫情指揮中心沒有人親自來高雄參與防疫演習，但中選會主委李進勇卻到高雄把38區長找來，要求找出罷韓投開票所，儼然是罷韓指揮官。

國民黨高雄市議員黃紹庭、李雅靜、陳玫娟、李雅芬、曾麗燕、方信淵，在高雄市議會上午臨時會召開前，先開記者會抨擊民進黨打壓高雄、政治追殺韓國瑜。

黃紹庭說，敦睦艦隊又驗出4人陽性反應，導致高雄疫情緊張、提高心理壓力，但市府昨辦實兵演練，卻看不到台北中央有人下來，對比中央流行疫情指揮中心指揮官親到基隆、桃園，也派張上淳到新北，「我不曉得中央流行疫情指揮中心是不重視高雄人，還是他們認為韓國瑜團隊已把防疫做非常好」。

黃紹庭說，但反觀前日，中選會主委李進勇親自南下高雄指揮罷韓事宜，「現在到底是追殺病毒重要，還是追殺韓重要？」

黃紹庭說，立院交委會組團到高看愛情摩天輪要設置的地點，但民進黨卻執意在下周召開定期會前，也要求韓來議會報告防疫事情，讓韓沒辦法親自跟立院交委會陳述，高雄需要中央幫忙實現愛情摩天輪，讓他質疑，現在是否民進黨中央、地方有默契打壓韓國瑜？

李雅靜說，敦睦艦隊多4例確診，是六都唯一沒本土案例的，但韓跟市府團隊在兵推時，下來不是中央流行疫情指揮中心，居然是李進勇，來高雄把38區長集合開會，「作戰時間，區長是每區指揮官，卻把指揮官集合起來訓話、恐嚇，市民和市府都在為防疫努力，你還在搞政治！」

黃紹庭說，愛情摩天輪卡在哪？交通部107年底至今，也就是韓當選至今，遲遲不簽署開發協議書，土地屬於港務公司、也就是交通部，但沒簽協議書，市府就依法沒辦法招商，證明民進黨中央刻意打壓市政建設。