民眾黨團提修消防法 要練台生出來面對

北市林森錢櫃大火釀六死意外，民眾黨立院黨團今舉行記者會，要求錢櫃董事長練台生出來面對；並提出消防法修法，規範若遇修建等施工時，應另定消防防護計畫，未提報者處罰後限期改善；違規情節重大者可直接勒令停業，並加入吹哨者條款，讓從業人員能主動通報業者違法行為。

民眾黨團總召賴香伶指出，這次的重大災情主因在於業者在進行內部裝修時不按照程序報備，而施工消防防護計劃核備和裁罰方面，也太過輕縱。因此，民眾黨團建議消防法第13條新增：「遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，應另定消防防護計畫，報請消防機關核備，並依該計畫執行有關防火管理上必要之業務。」

針對於現行施工中消防防護計畫書提報，賴香伶表示，民眾黨團認為應在消防法第40條增列「未提報施工中消防防護計畫書」，以及刪除「經通知限期改善，逾期不改善再進行裁處」之程序，修正為「直接處罰後限期改善」，並得連續處罰，酌予提高罰緩金額。

民眾黨立委高虹安表示，現行法規過於寬鬆，因此，民眾黨團主張，情節重大且惡意違規者，一經查處就可以重罰，也應直接勒令停業；並思考在相關法規中加入吹哨者條款，在提供誘因並保障其工作權的前提下，讓特定場所的從業人員，能主動向政府通報業主的惡意違反消防法規的行為。

高虹安也建議，可透過物聯網科技，使營業場所與消防單位通聯，一旦斷訊立即通報。民眾黨團在消防法第6條中新增：「本法所定各類場所之管理權人對其實際支配管理之場所，應設置並維護其消防安全設備；場所之分類及消防安全設備設置、設備狀況即時回報之標準，由中央主管機關定之。」強制特定場所的相關重要消防設備必須受政府監控。

此外，民眾黨團也建議推動消防設備人員法立法，因為消防安全設備設計，以及它的性能維護好壞，需要有專門知識及技術人員負責。