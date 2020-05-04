快訊

拋棄式防疫救兵？客死異鄉的菲律賓「進口」護理師

殺鐵警案二次更裁！鄭嫌24小時內需繳保金100萬 否則續押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨團提修消防法 要練台生出來面對

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
北市林森錢櫃大火釀六死意外，民眾黨立院黨團今舉行記者會，要求錢櫃董事長練台生出來面對，並提出消防法修法。記者劉宛琳／攝影
北市林森錢櫃大火釀六死意外，民眾黨立院黨團今舉行記者會，要求錢櫃董事長練台生出來面對，並提出消防法修法。記者劉宛琳／攝影

北市林森錢櫃大火釀六死意外，民眾黨立院黨團今舉行記者會，要求錢櫃董事長練台生出來面對；並提出消防法修法，規範若遇修建等施工時，應另定消防防護計畫，未提報者處罰後限期改善；違規情節重大者可直接勒令停業，並加入吹哨者條款，讓從業人員能主動通報業者違法行為。

民眾黨團總召賴香伶指出，這次的重大災情主因在於業者在進行內部裝修時不按照程序報備，而施工消防防護計劃核備和裁罰方面，也太過輕縱。因此，民眾黨團建議消防法第13條新增：「遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，應另定消防防護計畫，報請消防機關核備，並依該計畫執行有關防火管理上必要之業務。」

針對於現行施工中消防防護計畫書提報，賴香伶表示，民眾黨團認為應在消防法第40條增列「未提報施工中消防防護計畫書」，以及刪除「經通知限期改善，逾期不改善再進行裁處」之程序，修正為「直接處罰後限期改善」，並得連續處罰，酌予提高罰緩金額。

民眾黨立委高虹安表示，現行法規過於寬鬆，因此，民眾黨團主張，情節重大且惡意違規者，一經查處就可以重罰，也應直接勒令停業；並思考在相關法規中加入吹哨者條款，在提供誘因並保障其工作權的前提下，讓特定場所的從業人員，能主動向政府通報業主的惡意違反消防法規的行為。

高虹安也建議，可透過物聯網科技，使營業場所與消防單位通聯，一旦斷訊立即通報。民眾黨團在消防法第6條中新增：「本法所定各類場所之管理權人對其實際支配管理之場所，應設置並維護其消防安全設備；場所之分類及消防安全設備設置、設備狀況即時回報之標準，由中央主管機關定之。」強制特定場所的相關重要消防設備必須受政府監控。

此外，民眾黨團也建議推動消防設備人員法立法，因為消防安全設備設計，以及它的性能維護好壞，需要有專門知識及技術人員負責。

民眾黨 錢櫃 賴香伶

延伸閱讀

錢櫃大火奪命！議員促包廂備防煙面罩 柯文哲：可考慮

影／為何提蔡英文與練台生吃飯？ 柯文哲：總會提都認識的人

聊天提小英和練台生吃飯？柯文哲：總要提一個認識的人

議員爆料「常去練台生家吃飯」 柯文哲：4年前去過2次

相關新聞

台北地下街消防安檢不合格 綠委爆粗口：X！比錢櫃嚴重

台北錢櫃日前大火造成多人傷亡。民進黨立委沈發惠今在立法院質詢時表示，經查，各縣市消防安全檢查不合格場所很不平均，高雄有二...

曾說金正恩生病 邱國正：情報是判斷題 不是是非題

國安局長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，他日前備詢時曾經引用公情資料，指國安局研判北韓領導人金正恩生病，但北韓官媒...

國民黨世代接班最後拼圖 連勝文接智庫副董事長？

國民黨主席江啟臣就職近兩個月，中央黨部人事佈局最後一塊拼圖這周將完成。國民黨智庫明天將召董事會進行改組，除了江啟臣兼任董...

高市國民黨團批：陳時中不來演練、李進勇卻盯場罷韓

高雄市議會國民黨團今開記者會，批民進黨打壓高雄市長韓國瑜，在疫情緊張時，中央流行疫情指揮中心沒有人親自來高雄參與防疫演習...

民眾黨團提修消防法 要練台生出來面對

北市林森錢櫃大火釀六死意外，民眾黨立院黨團今舉行記者會，要求錢櫃董事長練台生出來面對；並提出消防法修法，規範若遇修建等施...

錢櫃大火奪命！議員促包廂備防煙面罩 柯文哲：可考慮

台北市林森錢櫃大火，造成6人喪命，台北市長柯文哲今天赴市議會專案報告，國民黨市議員陳重文提到，這次大火造成多人傷亡，主要...

錢櫃大火釀六死 柯文哲：周四提懲處名單

台北市錢櫃KTV林森店日前大火釀六死悲劇，各界將矛頭指向法規、公安檢查疏漏、及業者人禍。台北市長柯文哲今天上午率各局處首...

我爭取加入世衛大會 AIT天天貼文聲援

今年世衛大會（ＷＨＡ）將在五月十八日至十九日以視訊方式舉行。外交部重申，儘管目前所面臨的情勢仍十分困難，政府會持續努力爭取到最後一刻。隨著ＷＨＡ開會進入倒數，美國在台協會（ＡＩＴ）昨天表示，即日起，每天都會分享貼文，聲援台灣參加ＷＨＡ，並支持台灣擴大公衛領域等國際參與。

罷韓案 中選會重申投票所設置原則

高雄市長韓國瑜罷免案即將在6月6日舉行投票，中選會今發布新聞稿重申，罷韓案是高雄市法定的自治事項，貫徹憲法保障民主法治及...

【總編開箱】防疫走自己的路 藍營出頭鳥侯友宜的關鍵一步

最近聯合報新聞部很關注新北市長侯友宜，除了民進黨立委日前提案修法規定民選首長任內不得轉戰其他公職，被視為衝著侯友宜而來，另一個受矚目的就是侯友宜今天宣布明天起陸續開放新北市之前封閉的公共場所。

友邦、AIT聲援參加WHA 外交部：努力到最後一刻

今年世衛大會（WHA）將在5月18日至19日以視訊方式舉行。WHA進入倒數15天，美國在台協會（AIT）今天表示，從今日...

影／看板第三度被拆 罷韓團體：啟動人形看板計畫

罷韓團體在高雄市新興區中山二路、青年路口掛起看板，被高雄市環保局認定未事先申請許可就違規懸掛，今天清晨環保局派機具拆除。...

熱門新聞

App回報直飛大陸莆田？ F-16測試機疑遭對岸干擾

圖表看疫情／全球確診破350萬！ 義大利死亡數近二月新低

敦睦艦隊採檢結果出爐！解隔離前檢驗4人陽性

磐石經驗 專家懷疑：不少無症狀感染者被漏放

美國務卿：大量證據顯示 新冠病毒源自武漢實驗室

整理包／0確診破功！敦睦艦隊再增4人確診 均為磐石艦官兵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。