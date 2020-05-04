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錢櫃大火奪命！議員促包廂備防煙面罩 柯文哲：可考慮
台北市林森錢櫃大火，造成6人喪命，台北市長柯文哲今天赴市議會專案報告，國民黨市議員陳重文提到，這次大火造成多人傷亡，主要是濃煙所致，針對容留人數高的場所，包括KTV每個包廂，應該強制準備防煙面罩；柯文哲當場回說「可以考慮」，台大（醫院）也有這系統。
陳重文現場也準備一個防煙面罩，指該面罩能夠防煙20分鐘、耐溫500度，並請柯文哲現場試戴，像宣導戴口罩一樣，但柯文哲婉拒，說自己以前帶過，並請一旁的北市消防局長吳俊鴻示範；不過，雖然柯文哲諾考慮強制準備防煙面罩，但吳俊鴻則說，該防煙面罩，中央認為有危險性。
國民黨市議員汪志冰表示，舉全國之力防疫，忙了3個月，仍有6人因為染疫身亡，結果錢櫃火災，一個早上就6條人命沒了，北市府坦承很多環節，在過去多年都沒被察覺，如果不是錢櫃火災，這些狀況仍在。
汪志冰也說，柯文哲之前出席國民黨團報告道歉，但咎責這件事，不能因為道歉、改善，就輕輕放過，是否同意咎責？柯文哲回說，北市政風處已經成立專案小組。
新黨市議員侯漢廷說，這次錢櫃大火事件，柯文哲拿不出之前批評財團、五大案的態度，應直接點明錢櫃董座練台生，並詢問柯文哲能否硬起來？柯文哲回說「可以」，比道歉更重要的是企業責任，包括賠償。
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