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錢櫃大火釀六死 柯文哲：周四提懲處名單

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市錢櫃KTV林森店日前大火釀六死悲劇，台北市長柯文哲今天上午率各局處首長赴北市議會專案報告、並列席備詢。記者林麗玉／攝影
台北市錢櫃KTV林森店日前大火釀六死悲劇，台北市長柯文哲今天上午率各局處首長赴北市議會專案報告、並列席備詢。記者林麗玉／攝影

北市錢櫃KTV林森店日前大火釀六死悲劇，各界將矛頭指向法規、公安檢查疏漏、及業者人禍。台北市長柯文哲今天上午率各局處首長赴北市議會專案報告、並列席備詢。柯文哲報告前，也針對這次大火死傷慘重，向市民道歉。

柯文哲提到，北市府已經由政風處成立專案小組，相關責任懲處預計本周四將開會確認懲處名單，另外一周內整合稽查即時上網；另外北市府也將組長十人的律師團，將在五月八日舉辦說明會，提供受害者法律協助。柯表示，北市府會提出相關檢討，包括改善現有缺失，讓制度更完善。

柯文哲表示，錢櫃大火釀不幸主因，在於錢櫃將五大消防系統關閉、當天建築防火區劃也遭破壞，等同當天錢櫃這棟大樓的消防設備都處於關閉狀態，設備、環境、加上顧客沒有接獲警報，才會造成這麼嚴重死傷。

柯文哲也針對外界質疑，4月22日才聯合稽查過，4月26日錢櫃還發生嚴重死傷？柯文哲表示， 目前北市大型稽查每半年一次，發生問題機率少，4月22日的不定期聯合抽查基於防弊臨時才決定抽查對象，也造成檢查人不清楚抽查場域，導致抽查效率不好。未來將視場域大小，調整抽查家數。另外，目前聯合抽查還在紙上作業，七天內上網，但就會造成稽查整合的空窗期，所以未來將改為落實網路登錄。

柯文哲說，目前北市政風處已經成立專案小組，相關懲處本周四就會提出報告，另外北市府也將組長十人的律師團，將在五月八日舉辦說明會，提供受害者法律協助。

柯文哲說，北市府也將研議修訂「北市火災預防自治條例」，增訂第六條之一，火警受信總機應具自動通報119功能，北市面積達三百平方公尺以上電影院、戲院、舞廳歌廳、KTV等，應設置火災時可自動通報119功能設備；增訂第十條之二，張貼警語不得任意關閉消防設備，包括受信總機、控制盤、操作開關並要求張貼警語；令外增訂第十一條，為前兩條，管理權人將處一萬元以上、五萬元以下罰款，並得命限期改善，屆期不改善，只改善為止。

另外，也建議中央法規增訂，落實消防專技人員管理、即時裁罰並提高罰則、未提送施工中防護計畫即時罰則並提高罰則。

北市 柯文哲 錢櫃

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