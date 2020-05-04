台北地下街消防安檢不合格 綠委爆粗口：X！比錢櫃嚴重

台北錢櫃日前大火造成多人傷亡。民進黨立委沈發惠今在立法院質詢時表示，經查，各縣市消防安全檢查不合格場所很不平均，高雄有二百多件、台北市只有4件。但台北市重大消防安檢不合格場所，竟有台北地下街，沈發惠當場爆粗口「X！地下街每天多少人在那邊進出，這比錢櫃還嚴重。」

內政部長徐國勇今列席立法院內政委員會，就「各類場所之建築物公共安全檢查與申報、防火避難設施及消防設備設置、改善與檢查之精進措施」、「消防設備人員法制化可行性」及「消防法第20條之1條文施行情形」進行專題報告，並備質詢。

沈發惠指出，台北地下街從去年10月就被列為消防安檢不合格場所，地方政府檢查同樣項目，特別安全梯、室內排煙設備、火警自動警報設備等，到4月底還是沒改善。

徐國勇答詢表示，地下街逃生會更加不便及困難，這的確是嚴重，由於檢查和各方面改善職權都在地方政府，內政部會要求台北市消防局依照法令規定落實。

沈發惠質疑，消防法令規定，無論是重大或輕微違規，限期改善均為30天，不太合理。且所有違規罰款平均不到2萬元，裁罰案件超過四分之一欠繳，送強制執行，表示「人家根本不採小伊（不理會）」。

徐國勇說，如果嚴重違規、危險性更高，時間應該要更短一點，要立即處理。如果一般違規與生命財產離得稍微遠一點，還可給予長一點時間，這部分可以檢討。站在法律人立場，他的要求都是時間到了沒繳，就立即送行政執行，再請法務部行政執行署加快速度處理。